Принцу Джорджу — 11: новий потрет майбутнього короля Великої Британії

На відміну від фото своїх молодших дітей, портрет старшого сина принцеса Уельська зробила чорно-білим.

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22 липня первістку принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принцу Джорджу, виповнилося 11 років. За традицією його мати опублікувала портрет сина. Знімок з 'явився на офіційних сторінках принца і принцеси Уельських у соцмережах.

На фото, зробленому мамою Кейт у Віндзорі на початку цього місяця, юний принц сидить на кам'яній лавці, злегка нахилившись вперед, і посміхається своїй матері за камерою.

Джордж одягнений в елегантний піджак і білу сорочку, а на його лівому зап'ясті можна помітити браслет з бісеру.

На відміну від фотографій принцеси Шарлотти і принца Луї, опублікованих на честь їхніх днів народження раніше цього року, Кейт зробила чорно-білу фотографію Джорджа.

"Бажаємо принцу Джорджу щасливого 11-річчя сьогодні!" — йдеться у підписі.

Принц Джордж відзначив 11-річчя Фото: princeandprincessofwales/instagram

Новий знімок спадкоємця престолу з'явився всього через тиждень після того, як він побував у Німеччині зі своїм батьком, принцом Вільямом, щоб подивитися фінал Євро-2024 між Англією та Іспанією. На жаль, "Три леви" відчули душевний біль, коли вони програли з рахунком 2:1, а Іспанія забила гол на останній хвилині та забрала додому трофей.

Джордж розділяє любов своїх батьків до спорту, приєднуючись до них на різних великих заходах останніми роками, включно з турніром Шести націй, Вімблдоном і Євро. І, як і його батько Вільям, він пристрасний шанувальник футбольної команди "Астон Вілла".

Принц Джордж Александр Луї народився в приватному крилі Ліндо лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон, о 16:24 22 липня 2013 року. Він стане 43-м монархом з часів Вільгельма Завойовника, який носитиме корону.

Джорджа хрестили 23 жовтня в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, а одним з його хрещених батьків обрали Г'ю Гросвенора, 7-го герцога Вестмінстерського.

Коли йому було всього дев'ять місяців, Джордж разом із батьками вирушив у королівський тур, відвідавши Австралію і Нову Зеландію. Пізніше він супроводжував їх у турах Канадою, Німеччиною та Польщею.

Джордж почав свою освіту в школі Вестакр Монтессорі в Норфолку, вступивши до школи Томаса Баттерсі. Влітку 2022 року принц, його сестра Шарлотта і брат Луї вступили до школи Ламбрук у Беркширі.

Діти Вільяма і Кейт навчаються у школі Ламбрук Фото: Getty Images

Після смерті своєї прабабусі королеви Єлизавети 8 вересня 2022 року Джордж став другим у черзі на престол після батька Вільяма.

Раніше Фокус писав, як королівська сім'я відзначатиме день народження спадкоємця.