Король Чарльз III витратив 52 тисячі фунтів стерлінгів на разову подорож поїздом

Цей поїзд був улюбленим засобом пересування королеви Єлизавети II.

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Поїздка короля Чарльза III до Йоркшира на королівському поїзді, локомотивом якого став "Летючий шотландець", обійшлася британським платникам податків у 52 000 фунтів стерлінгів, попри те, що за останній рік ним скористалися лише один раз, пише Daily Mail із посиланням на звіти Букінгемського палацу.

Монарх вирушив на поїзді в дводенну поїздку в Пікерінг у Північному Йоркширі, щоб відзначити сторіччя "Летючого шотландця" в червні минулого року. Це був третій за масштабністю офіційний захід за 12-місячний період після п'ятиденного державного візиту Його Величності до Кенії та триденного державного візиту до Франції.

Після смерті покійної королеви дедалі частіше лунають заклики відмовитися від королівського поїзда, оскільки його вважають анахронізмом і неефективним співвідношенням ціни та якості. Відомо, що це був її "улюблений спосіб подорожувати", але середня вартість поїздки становить від 25 000 до 30 000 фунтів стерлінгів.

Королівський поїзд "Летючий шотландець" Фото: flying_scotman_

Хоча нинішня модель надійшла в експлуатацію 1977 року, Королівський поїзд існував завжди з 1842 року.

Представник Букінгемського палацу заявив, що він, як і раніше, забезпечує "ефективний і оперативно дієвий рівень транспорту для виконання Його Величністю індивідуальних обов'язків".

"Це гарантує безпеку в нічний час і тим самим знижує витрати інших на безпеку. Ми сказали, що переглянемо використання Королівського поїзда під час цього правління. Ми перебуваємо при владі вже 18 місяців, і тому ця модель використання ще не визначена, але ми маємо намір переглянути її використання найближчими роками", — наголосили при дворі.

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