Євген Клопотенко "оживив" картину, яку росіяни вкрали з Херсонського художнього музею (фото)

Загалом з фонду Херсонського музею окупанти вивезли понад 10 000 художніх творів. Вони є частиною культурної спадщини українського народу.

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Український шеф-кухар та громадський активіст Євген Клопотенко взяв участь у проєкті "Вкрадене мистецтво…", метою якого є привернути увагу до знищених та викрадених робіт українських митців, які є безпосереднім спадком народу. Фольклористка Ярина Сізик та режисерка анімації Марія "Духовне Личко" відтворили разом із ресторатором викрадену картину Миколи Писанка "Щедрість", на якій зображені кавуни з Херсонщини.

Акварель вкрали росіяни з Херсонського художнього музею під час окупації міста. Як відзначила режисерка, зображені у роботі художника "чудернацькі кавуни", які тримає в руках усміхнений вусань, є символом регіону та викликають літні асоціації з українським півднем.

"Чудернацькі кавуни, які зображені у роботі Миколи Писанка, викликають теплі, літні асоціації з українським Півднем та нагадують про безтурботний мирний час", — написала "Духовне личко". Режисерка анімації також зазначила, що ролик за участю Євгена Клопотенко знімався в день масованого обстрілу України, під час якого ракета влучила у дитячу лікарню Охматдит.

Нагадаємо, 17 червня Фокус писав, що Євген Клопотенко хоче вкрасти та посадити в клітку дівчину. Шеф-кухар зізнався, що він мріє годувати її і дивитися, як вона буде себе поводити.