Евгений Клопотенко "оживил" картину, которую россияне украли из Херсонского художественного музея (фото)
Всего из фонда Херсонского музея оккупанты вывезли более 10000 художественных произведений. Они являются частью культурного наследия украинского народа.
Украинский шеф-повар и общественный активист Евгений Клопотенко принял участие в проекте "Украденное искусство...", целью которого является привлечь внимание к уничтоженным и похищенным работам украинских художников, которые являются непосредственным наследием народа. Фольклористка Ярина Сизик и режиссер анимации Мария "Духовное Личико" воссоздали вместе с ресторатором похищенную картину Николая Писанка "Щедрость", на которой изображены арбузы с Херсонщины.
Акварель украли россияне из Херсонского художественного музея во время оккупации города. Как отметила режиссер, изображенные в работе художника "странные арбузы", которые держит в руках улыбающийся усач, являются символом региона и вызывают летние ассоциации с украинским югом.
"Причудливые арбузы, которые изображены в работе Николая Писанка, вызывают теплые, летние ассоциации с украинским Югом и напоминают о беззаботном мирном времени", — написала "Духовное личико". Режиссер анимации также отметила, что ролик с участием Евгения Клопотенко снимался в день массированного обстрела Украины, во время которого ракета попала в детскую больницу Охматдет.
Напомним, 17 июня Фокус писал, что Евгений Клопотенко хочет украсть и посадить в клетку девушку. Шеф-повар признался, что он мечтает кормить ее и смотреть, как она будет себя вести.