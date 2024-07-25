Евгений Клопотенко "оживил" картину, которую россияне украли из Херсонского художественного музея (фото)

Всего из фонда Херсонского музея оккупанты вывезли более 10000 художественных произведений. Они являются частью культурного наследия украинского народа.

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Украинский шеф-повар и общественный активист Евгений Клопотенко принял участие в проекте "Украденное искусство...", целью которого является привлечь внимание к уничтоженным и похищенным работам украинских художников, которые являются непосредственным наследием народа. Фольклористка Ярина Сизик и режиссер анимации Мария "Духовное Личико" воссоздали вместе с ресторатором похищенную картину Николая Писанка "Щедрость", на которой изображены арбузы с Херсонщины.

Акварель украли россияне из Херсонского художественного музея во время оккупации города. Как отметила режиссер, изображенные в работе художника "странные арбузы", которые держит в руках улыбающийся усач, являются символом региона и вызывают летние ассоциации с украинским югом.

"Причудливые арбузы, которые изображены в работе Николая Писанка, вызывают теплые, летние ассоциации с украинским Югом и напоминают о беззаботном мирном времени", — написала "Духовное личико". Режиссер анимации также отметила, что ролик с участием Евгения Клопотенко снимался в день массированного обстрела Украины, во время которого ракета попала в детскую больницу Охматдет.

Напомним, 17 июня Фокус писал, что Евгений Клопотенко хочет украсть и посадить в клетку девушку. Шеф-повар признался, что он мечтает кормить ее и смотреть, как она будет себя вести.