Стало відомо, хто нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі (фото)

Відома тенісистка стане третьою жінкою, яка нестиме український прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Першою була плавчиня Яна Клочкова 2008 року в Пекіні.

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Українська тенісистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Про це спортсменка повідомила в ексклюзивному коментарі для"Суспільне спорт".

Світоліна — єдина в історії України тенісистка, нагороджена медаллю в цьому виді спорту на Олімпійських іграх. Наразі невідомо, чи Світоліна нестиме прапор сама, чи в парі з кимось. На іграх у Токіо чотири роки тому прапор України несли два спортсмени: Олена Костевич (кульова стрільба) і Богдан Нікішин (фехтування).

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбудеться в п'ятницю, 26 липня. Початок — о 20:30 за київським часом.

Яких досягнень Світоліна чекає на Оліпіаді-2024

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна перебуває в столиці Франції. Одразу після прильоту вона поділилася своїми очікуваннями від третьої в кар'єрі Олімпіади.

"Для мене це буде третя Олімпіада. Я дуже рада, що змогла повернутися на корт і в мене є можливість ще раз виступити на Іграх. Коли я тільки починала тренуватися після народження доньки, це було моє першочергове завдання. Ігри завжди були для мене окремою темою й особливою мотивацією. Тут я граю за свою країну! Для мене це дуже важливо, особливо в такий важкий час! Тому готуємося та працюємо. Сподіваюся, що Олімпіада складеться добре для мене, як і в Токіо", — поділилася спортсменка.

Еліна Світоліна — бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо

Нагадаємо, 23 травня Фокус писав, що українським спортсменам озвучили правила поведінки з росіянами на Олімпіаді в Парижі. Згідно з рекомендаціями Мінспорту, українські спортсмени повинні якнайменше підтримувати взаємодію з росіянами.