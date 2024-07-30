"Не пакує валізи": будинок Брітні Спірс виставлено на продаж після злому сервісу MLS, — ЗМІ

Зірка ніяк не прокоментувала цей інцидент. Ба більше, сторінка Брітні Спірс в Instagram зараз не доступна.

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У понеділок, 29 липня, на продаж було виставлено будинок американської співачки Брітні Спірс, через що її шанувальники подумали, що вона готова виїхати з Каліфорнії. Але, як з'ясували журналісти TMZ, інформація про продаж нерухомості зірки виявилася фейковою.

"Особняк Брітні Спірс у Таузенд-Оукс з'явився в оголошеннях на сайтах із продажу нерухомості за ціною трохи менше 9 мільйонів доларів. Однак усе це було зломом комп'ютера і Брітні не пакує валізи", — йдеться в публікації.

За інформацією журналістів, хтось зламав Multiple Listing Service (MLS — мультилістингова система, електронна база даних пропозицій з продажу нерухомості, — ред.) і розмістив підроблений лістинг. Інші сайти нерухомості, включно з Realtor і Zillow, потім підхопили його, і підроблений лістинг "поширився зі швидкістю лісової пожежі". Крім цього, багато агентів з продажу нерухомості заявили, що вони взагалі не мають до цього відношення.

"Неясно, хто зламав MLS, але в будь-якому разі... нам повідомили, що влада вже відключила його від сервісу", — стверджує видання. Сама співачка ніяк не відреагувала на інцидент. На момент написання матеріалу її сторінка в Instagram була недоступна.

Нагадаємо, 30 липня повідомлялося, що сім'я Оззі Осборна вибачилася перед Брітні Спірс за критику її танців, відео яких вона періодично публікує на своїй сторінці в Instagram. Цього місяця рок-музикант піддав критиці танцювальні рухи поп-зірки.