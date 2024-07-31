Арнольду Шварценеггеру — 77 років: старший син поділився кумедними знімками зірки (фото)

Актор понад 10 років перебуває у стосунках із фізіотерапевткою Гізер Мілліган. Арнольд Шварценеггер продовжує спілкуватися зі своєю колишньою сім'єю та підтримує теплі стосунки з усіма своїми дітьми.

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Знаменитому голлівудському акторові, бодібілдеру та політику Арнольду Шварценеггеру 30 липня виповнилося 77 років. Його старший син Патрік у день народження зірки на своїй сторінці в Instagram поділився кумедними знімками і з любов'ю привітав батька зі святом.

30-річний Патрік опублікував в історії архівний знімок із підписом "З днем народження, татку". На фотографії Патрік, якому на вигляд було близько семи років, позує зі своїм батьком у золотій фоторамці.

Арнольд Шварценеггер із сином Патріком Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Він також поділився кумедним знімком актора, який позує в сорочці з його зображенням і кумедним підписом: "Я люблю тебе майже так само сильно, як ти любиш себе!".

Актор Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Відомо, що Патрік, 34-річна Кетрін, 31-річна Крістін і 26-річний Крістофер — діти зірки "Термінатора" та його колишньої дружини Марії Шрайвер, з якою він прожив у шлюбі близько 25 років. Пара розлучилася 2011 року, лише за два тижні після святкування срібного весілля. Причиною розриву став роман Арнольда з хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баєною. У цих стосунках у актора народився позашлюбний син Джозеф. Остаточно розлучення Арнольда та Марії відбулося тільки 2021 року після 10-річного судового процесу. Спільно нажите за час шлюбу майно, яке було оцінено в 400 мільйонів доларів, було розділено порівну. Шварценеггер продовжує спілкуватися зі своєю тепер уже колишньою сім'єю та часто з'являється на спільних святах.

Нагадаємо, 5 квітня Арнольд Шварценеггер розповів про свою кохану, з якою зустрічається понад 10 років. З Гізер Мілліган актор познайомився до офіційного розірвання шлюбу з Марією Шрайвер.