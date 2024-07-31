Арнольду Шварценеггеру — 77 лет: старший сын поделился забавными снимками звезды (фото)

Актер более 10 лет состоит в отношениях с физиотерапевтом Хизер Миллиган. Арнольд Шварценеггер продолжает общаться со своей бывшей семьей и поддерживает теплые отношения со всеми своими детьми.

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Знаменитому голливудскому актеру, бодибилдеру и политику Арнольду Шварценеггеру 30 июля исполнилось 77 лет. Его старший сын Патрик в день рождения звезды на своей странице в Instagram поделился забавными снимками и с любовью поздравил отца с праздником.

30-летний Патрик опубликовал в истории архивный снимок с подписью "С днем ​​рождения, папочка". На фотографии изображен Патрик, которому на вид было около семи лет, позирующий со своим отцом в золотой фоторамке.

Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Он также поделился забавным снимком актера, позирующего в рубашке с его изображением и забавной подписью: "Я люблю тебя почти так же сильно, как ты любишь себя!".

Актер Арнольд Шварценеггер Фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Известно, что Патрик, 34-летняя Кэтрин, 31-летняя Кристин и 26-летний Кристофер — дети звезды "Терминатора" и его бывшей жены Марии Шрайвер, с которой он прожил в браке около 25 лет. Пара рассталась в 2011 году, всего через две недели после празднования серебряной свадьбы. Причиной разрыва стал роман Арнольда с домработницей Милдред Патрисией Баеной. В этих отношениях у актера родился внебрачный сын Джозеф. Окончательно развод Арнольда и Марии состоялся только в 2021 году после 10-летнего судебного процесса. Совместно нажитое за время брака имущество, которое было оценено в 400 миллионов долларов, было разделено поровну. Шварценеггер продолжает общаться со своей теперь уже бывшей семьей и часто появляется на совместных праздниках.

Напомним, 5 апреля Арнольд Шварценеггер рассказал о своей возлюбленной, с которой встречается более 10 лет. С Хизер Миллиган актер познакомился до официального расторжения брака с Марией Шрайвер.