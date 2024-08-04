4 серпня 2024 року: Семи сплячих отроків — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна займатися фінансовими питаннями і сперечатися.
Що сталося 4 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять сімох сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Вони були з благочестивих родин, дружили і служили разом. Колись імператор Декій велів усім з'явитися в центрі міста і поклонитися язичницьким богам. Отроки відмовилися це робити, пішли жити в печеру, але Декій дізнався про це і наказав замурувати вхід. Але Господь наслав на юнаків сон, який тривав два століття, поки не закінчилися гоніння за християнами. Отроки прокинулися як після звичайного сну і вийшли з печери, змусивши людей ще більше повірити в чудеса Божі.
Що не можна робити 4 серпня:
- займатися фінансовими питаннями;
- плювати в річку або колодязь;
- сперечатися, особливо зі старшими людьми.
Народні прикмети та повір'я:
- погода вказує на те, яким буде листопад;
- спекотно — буде хороший сінокіс, а якщо дощитиме — невдалий;
- багато роси — буде слабкий урожай льону, але добре вродять горіхи;
- на кущах малини багато ягід — чекайте на гарний урожай.
День ангела святкують:
Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.
Народилися 4 серпня:
1854 рік — Марія Заньковецька, українська театральна актриса;
1961 рік — Барак Обама, американський політик, 44-й президент США (2009-2017);
1981 рік — Меган Маркл, герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі, колишня американська кіноактриса і фотомодель;
1985 рік — Даша Астаф'єва, українська модель, співачка, актриса і телеведуча.
Також цього дня:
1408 рік — перша літописна згадка про місто Мена Чернігівської області;
1687 рік — гетьманом Лівобережжя (лівобережної України) стає Іван Мазепа;
1777 рік — відставний драгун Філіп Естлі відкриває в Лондоні перший у світі цирк;
1693 рік — французький чернець Дом Періньон відкриває секрет приготування шампанського.
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