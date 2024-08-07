Молодість і здоров'я: 10 продуктів, необхідних кожній жінці після 30 років

Після 30 років кожній жінці необхідно зосередитися на підтримці здоров'я через зміни в обміні речовин і гормональному рівні. Додавання певних продуктів до свого раціону допомагає збалансувати ці зміни та підтримує здоров'я.

Related video

Жінки у віці 30 років стикаються з унікальними проблемами зі здоров'ям, оскільки їхній організм зазнає різних змін. Для жінок вкрай важливо приділяти першочергову увагу своєму здоров'ю на цьому етапі життя, щоби підтримати загальне самопочуття і довголіття. Метаболізм, як правило, сповільнюється приблизно після 30 років, що сприяє набору ваги. Тому підтримання здорового харчування і регулярних фізичних вправ має важливе значення для управління вагою та запобігання проблемам зі здоров'ям. Харчові потреби також змінюються в 30 років, вимагаючи зосередження на продуктах із високим вмістом поживних речовин. Про суперпродукти, які жінки повинні додати до свого раціону після 30 років, пише Times Of India.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат — це листова зелень, багата на залізо, фолієву кислоту і вітаміни A і C, необхідні для підтримки здоров'я шкіри, волосся та кісток. Його високий вміст антиоксидантів допомагає боротися із запаленням і окислювальним стресом, сприяючи загальному здоров'ю клітин і посилюючи імунітет.

Жирна риба

Багата на омега-3 жирні кислоти, жирна риба підтримує здоров'я серця, зменшуючи запалення і знижуючи артеріальний тиск. Вона також є чудовим джерелом високоякісного білка і вітаміну D, які мають вирішальне значення для здоров'я кісток і підтримки м'язової маси.

Аґрус

Фото: Tatiana Glazkova/Unsplash

Аґрус — це суперпродукт, багатий на вітамін С та антиоксиданти. Він підвищує імунітет, покращує травлення і сприяє здоров'ю шкіри та волосся. Відомий своїми протизапальними властивостями, аґрус також підтримує здоров'я серця і регулює рівень цукру в крові, що робить його потужним доповненням до будь-якої дієти.

Кіноа

Кіноа — повноцінний білок, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот, необхідних для відновлення та росту м'язів. Він також багатий на клітковину, магній і залізо, які сприяють травленню, виробленню енергії та підтримці стабільного рівня цукру в крові.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо багаті корисними мононенасиченими жирами, що сприяють здоров'ю серця та допомагають знизити рівень поганого холестерину. Авокадо також є чудовим джерелом вітамінів E, C і K, які підтримують здоров'я шкіри, зміцнюють імунну систему і сприяють засвоєнню поживних речовин.

Гранат

Гранат — суперпродукт, сповнений антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Він підтримує здоров'я серця, знімає запалення та підвищує імунітет. Багатий на клітковину, допомагає травленню і підтримує здоровий рівень артеріального тиску.

Волоські горіхи

Фото: Freepik

Волоські горіхи є чудовим джерелом жирних кислот омега-3, що підтримують здоров'я серця і мозку. Вони також містять антиоксиданти і протизапальні сполуки, які можуть допомогти знизити ризик хронічних захворювань та підтримати загальну когнітивну функцію.

Батат

Наповнений бета-каротином, батат підтримує здоров'я очей та імунну функцію. Він також багатий на клітковину, вітаміни C і B6, а також калій, які допомагають регулювати кров'яний тиск, покращують травлення і підтримують метаболічне здоров'я.

Насіння чіа

Фото: Freepik

Насіння чіа багате на жирні кислоти омега-3, клітковину і білок. Воно підтримує здоров'я серця, покращує травлення і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Їхній високий вміст антиоксидантів також допомагає захищати від пошкодження клітин і запалення.

Куркума

Куркума містить куркумін, потужну протизапальну й антиоксидантну сполуку. Вона підтримує здоров'я суглобів, знижує ризик хронічних захворювань і покращує роботу мозку. Додавання куркуми в раціон може допомогти впоратися із запаленням і поліпшити здоров'я.

Нагадаємо, 5 найгірших продуктів, які руйнують колаген і крадуть вашу молодість.

Раніше Фокус писав про те, які 8 продуктів щодня їдять довгожителі Японії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця