Тейлор Свіфт скасувала три концерти в столиці Австрії через ризик терактів: що загрожувало фанатам

Підозрювані в підготовці теракту були пов'язані з ІДІЛ і планували вбити якомога більше "невірних". Про їхні наміри американська розвідка повідомила Європол ще 25 липня.

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Американська поп-співачка Тейлор Свіфт змушена була скасувати свої концерти у Відні, заплановані на стадіоні Ернст-Хаппель-Штадіон 8, 9 і 10 серпня. Причиною стала терористична загроза, повідомляє Kronen Zeitung.

Як розповів ЗМІ директор із громадської безпеки Франц Руф, теракт планували двоє радикально налаштованих юнаків 17 і 19 років. Молодшого затримали 7 серпня, а старший потрапив до рук поліції днем пізніше.

Тейлор мала виступити перед приблизно 170 тисячами глядачів. Однак коли стало відомо про плани терористів, артистка не стала піддавати ризику своїх шанувальників.

Якби задум вдалося реалізувати, кількість постраждалих могла бути великою, оскільки до злочину готувалися дуже ретельно. Наприклад, старший із двох підозрюваних звільнився з роботи в металообробній компанії в Терніці, недалеко від Відня, попутно вкравши хімікати для виготовлення бомби, й оголосив, що має "великі плани", а його 17-річний подільник нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною.

Австрійські ЗМІ повідомили, що в плани підозрюваних входило врізатися на машині в групи фанатів Свіфт, які, як очікували, мали зібратися зовні концертного залу, а потім напасти з мачете і ножами. Атаку підозрювані планували на 8 серпня. 19-річний хлопець повністю зізнався у своїх планах "вбити якомога більше людей зовні концертного залу" і себе разом із ними.

Радикально налаштований ісламіст перебував у будинку своїх батьків разом з іншим чоловіком, і саме там поліцейські провели обшуки. Вони знайшли заздалегідь записане відео, де підозрюваний взяв на себе відповідальність за майбутню бійню, хімічні речовини, рідини, а також "вибухові та технічні пристрої". У нього також були холості патрони, фальшиві гроші на суму 21 тисяча євро, синій поліцейський проблисковий маячок і сирена, які він хотів використати, щоб дістатися до місця проведення та назад.

Поліція також з'ясувала, що хлопець завантажив клятву вірності нинішньому лідеру угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) в інтернет-акаунт на початку липня.

Серед речовин був перекис водню, який, за словами Руфа, використовується для створення вибухових речовин, і він підтвердив, що "вибухові речовини були виготовлені".

Оскільки у 19-річного зловмисника не було квитка, він і планував атаку за межами арени. Зловмисник чудово вивчив психологію шанувальників артистки, адже тиждень тому за межами стадіону в Мюнхені, де виступала Свіфт, зібралися 40 тисяч фанатів.

Імена підозрюваних поки що не розголошують. Повідомляється, що старший із двох затриманих, який має північномакедонське коріння, повністю зізнався. У другого юнака — турецьке і хорватське коріння, але у нього є громадянство Австрії. Під час обшуку в його будинку слідчі виявили матеріали угруповання "Ісламська держава" та "Аль-Каїди". Кілька днів тому він працював на компанію, що надає послуги на місці проведення концертів, і був заарештований спецпідрозділами поліції біля стадіону.

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Глава Управління державної безпеки та розвідки Омар Хайджаві-Піршнер заявив, що 19-річний затриманий "явно радикалізований у бік Ісламської держави і вважає правильним вбивати невірних".

Інформацію про загрозу на концертах надала американська розвідка ще й походила від американської розвідки, її передали Європолу ще 25 липня.

Раніше Фокус писав, що концерти Тейлор Свіфт у Сіетлі викликали невеликий землетрус.