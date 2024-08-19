Як очистити салон автомобіля від собачої шерсті: 5 перевірених способів

Навіть постійне вичісування тварини не гарантує, що після поїздки в салоні авто сидіння автомобіля не будуть усипані собачою шерстю.

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Автолюбителі, у яких вдома живе хоча б один собака, часто беруть своїх улюбленців із собою під час сімейних подорожей або навіть просто для покатушок у машині. Однак багато хто стикається з проблемою шерсті, яка, навіть попри постійне вичісування, все ж сиплеться з тварини, засмічуючи сидіння авто. Як впоратися з цією проблемою без зайвого клопоту, розповів ресурс Home Made Simple.

Чохли для сидінь

Краще попередити проблему, ніж потім боротися з нею. Оскільки, як уже йшлося вище, навіть постійне вичісування не гарантує відсутність шерсті в салоні авто, подбайте про чохли для машини. Вони не дадуть шерсті потрапити на сидіння і будуть утримувати її в одному місці, що значно полегшить вирішення проблеми. Наприкінці поїздки просто пропилососьте шерсть із чохла або зніміть його та виперіть. У крайньому разі, ви навіть можете використовувати старий пляжний рушник як чохол для сидіння.

Повітряні кулі

Це доволі незвичний спосіб почистити сидіння, але вельми дієвий, завдяки силі статики. Надуйте повітряну кулю, потріть нею сидіння автомобіля, щоб створити статичний електричний заряд, і спостерігайте, як собача шерсть піднімається з оббивки. Коли шерсть збереться на повітряній кулі, просто витріть її і повторюйте процедуру доти, доки сидіння знову не стануть чистими. Однак варто зазначити, що цей метод чудово підходить для шерсті, що випала, але недостатньо ефективний для шерсті, що в'їлася.

Валик для чищення ворсу

Якщо у вас вже давно є собака, ви знаєте, що такий валик незамінний. Тримайте його в консолі автомобіля для швидкого усунення собачої шерсті після кожної поїздки. Проведіть ним по сидіннях, збираючи собачу шерсть, що випала, по ходу руху. Найкраще мати багаторазовий валик, що миється, який слугуватиме набагато довше за звичайний.

Спрей-кондиціонер для білизни

Спрей не тільки робить одяг м'яким і приємно пахне після прання, а й містить інгредієнти, спеціально призначені для легшого збору шерсті. Його легко використовувати в автомобілі. Змішайте 2-3 чайні ложки вашого улюбленого кондиціонера для білизни з водою в чистому розпилювачі. Розпиліть суміш на сидіння автомобіля, потім протріть паперовим рушником. Завершіть прибирання за допомогою пилососа, і ваш автомобіль виглядатиме (і пахнутиме) як новий. Додамо, що цей метод найкраще підходить для оббивки, але не для шкіряних сидінь.

Пилосос

Іноді очевидні рішення є найкращими. Майте в машині автомобільний пилосос. Використовуйте для прибирання шерсті насадку з гумовими щетинками, бо вони найбільш ефективні в цьому випадку.

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