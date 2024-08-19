Как очистить салон автомобиля от собачьей шерсти: 5 проверенных способов

Даже постоянное вычесывание животного не гарантирует, что после поездки в салоне авто сидения автомобиля не будут усыпаны собачьей шерстью.

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Автолюбители, у которых дома живет хотя бы одна собака, часто берут своих питомцев с собой во время семейных путешествий или даже просто для покатушек в машине. Однако многие сталкиваются с проблемой шерсти, которая, даже несмотря на постоянное вычесывание, все же сыпется с животного, засоряя сидения авто. Как справиться с этой проблемой без лишних хлопот, рассказал ресурс Home Made Simple.

Чехлы для сидений

Лучше упредить проблему, чем потом бороться с ней. Поскольку, как уже говорилось выше, даже постоянно вычесывание не гарантирует отсутствие шерсти в салоне авто, позаботьтесь о чехлах для машины. Они не дадут шерсти попасть на сиденья и будут удерживать ее в одном месте, что значительно облегчит решение проблемы. В конце поездки просто пропылесосьте шерсть с чехла или снимите его и постирайте. В крайнем случае, вы даже можете использовать старое пляжное полотенце в качестве чехла для сиденья.

Воздушные шары

Это довольно необычный способ почистить сидения, но весьма действенный, благодаря силе статики. Надуйте воздушный шар, потрите им сиденья автомобиля, чтобы создать статический электрический заряд, и наблюдайте, как собачья шерсть поднимается с обивки. Когда шерсть соберется на воздушном шаре, просто вытрите его и повторяйте процедуру до тех пор, пока сиденья снова не станут чистыми. Однако стоит отметить, что этот метод отлично подходит для выпавшей шерсти, но недостаточно эффективен для въевшейся.

Валик для чистки ворса

Если у вас уже давно есть собака, вы знаете, что такой валик незаменим. Держите его в консоли автомобиля для быстрого устранения собачьей шерсти после каждой поездки. Проведите им по сиденьям, собирая выпавшую собачью шерсть по ходу движения. Лучше всего иметь многоразовый моющийся валик, который будет служить гораздо дольше обычного.

Спрей-кондиционер для белья

Спрей не только делает одежду мягкой и приятно пахнущей после стирки, но и содержат ингредиенты, специально предназначенные для более легкого сбора шерсти. Его легко использовать в автомобиле. Смешайте 2-3 чайные ложки вашего любимого кондиционера для белья с водой в чистом распылителе. Распылите смесь на сиденья автомобиля, затем протрите бумажным полотенцем. Завершите уборку с помощью пылесоса, и ваш автомобиль будет выглядеть (и пахнуть) как новый. Добавим, что этот метод лучше всего подходит для обивки, но не для кожаных сидений.

Пылесос

Иногда очевидные решения являются лучшими. Имейте в машине автомобильный пылесос. Используйте для уборки шерсти насадку с резиновыми щетинками, так как они наиболее эффективны в этом случае.

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