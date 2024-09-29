29 вересня 2024 року: Кіріака Відлюдника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати гроші, підмітати підлогу в будинку і лаятися.

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Що сталося 29 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Кіріака Пустельника. Він жив у Карфагені і з самого дитинства цікавився церковними книгами, молився і відвідував церкву. У юному віці він вирішив присвятити життя Богу — вирушив у пустелю і жив там у молитвах відлюдником.

Також 29 вересня в Україні вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру.

Що не можна робити 29 вересня:

позичати гроші;

підмітати будинок;

лаятися і злословити.

Народні прикмети та повір'я:

уже є гриби — осінь буде затяжною;

грім — до сніжної зими;

сильний вітер — до ясної погоди;

зоряне небо — наступний рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Віктор, Йосип, Людмила, Сергій.

Народилися в цей день:

1866 рік — Михайло Грушевський, український історик, політик, 1-й голова Української Центральної Ради (1917-1918);

1976 рік — Андрій Шевченко, український футболіст, колишній тренер збірної України;

1989 рік — Євген Коноплянка, український футболіст;

1993 рік — Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи та світу.

Також цього дня:

1793 рік — у британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1897 рік — у театрі "Олімпо" в Буенос-Айресі вперше виконують танго;

1926 рік — закрито і проголошено музеєм Києво-Печерську лавру.

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2024 року