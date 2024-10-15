Так вирішили зірки: яка кішка підходить вам за знаком Зодіаку

Кожна з цих порід яскравіше розкриває зодіакальні риси свого господаря і відповідає їм.

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Люди діляться на два типи: ті, хто люблять кішок, і ті, хто до них байдужий. Однак навіть другій категорії, напевно, буде цікаво, яка порода підходить їхньому знаку Зодіаку. Ресурс Style Caster назвав ідеальні породи кішок для кожного з 12 знаків. Пухнасті вихованці уособлюють і відзначають найкращі риси свого господаря, зокрема його астрологічні особливості.

Овен: бенгальська кішка

Попри свою активну особистість і манеру поведінки, бенгали настільки ж ласкаві, як і грайливі. Подібно до покровителя Овнів, планети Марс, бенгали, як правило, більші за інші породи завдяки своєму м'язистому тілу, люблять полювати і вирізняються високим інтелектом. Тому бенгалів можна навчити виконувати команди, наприклад, сидіти або приносити предмети. Також вони здатні самостійно навчитися відчиняти двері й холодильник і навіть вмикати воду та світло.

Телець: перська кішка

Перських кішок недарма називають "ляльковими мордочками". Для знака, чиїм покровителем є Венера, немає нічого шикарнішого, ніж ця порода кішок. Усе, від її довгої блискучої шерсті до чарівних рис мордочки, йде рука об руку з чуттєвою персоною Тельця. Коли ця порода не позує гламурно перед камерою смартфона, вона воліє байдикувати й усамітнитися. Перські кішки, як правило, розслаблені. Терплячі та ніжні, перси можуть бути такими ж ласкавими і люблячими, коли вони повністю довіряють своїй людині.

Фото: Petstory

Близнята: абіссінська кішка

Розумні й дуже допитливі — в абіссінцях, як і в Близнятах, є щось вроджено непостійне. Можливо, це поєднання їхньої гладенької та стрункої статури або їхнього візуально неймовірного погляду, який можна легко сприйняти за пустощі. Але цю породу часто порівнюють за темпераментом із собаками, особливо коли справа стосується їхньої незгасної тяги до досліджень. Вони спритні та розумні, що не тільки робить їх чудовими мисливцями, а й трохи неслухняними під час взаємодії зі своїми улюбленими людьми.

Фото: Live Science

Рак: шотландська висловуха кішка

Кругла мордочка шотландської висловухої схожа на покровителя Раків, Місяць. Ця порода вирізняється великими і ласкавими очима, неймовірною товариськістю і красою. Скоттіш-фолди — врівноважені, не надто активні, величні й доброзичливі. Вони не переносять самотності, тому вони ходитимуть за господарем, із добротою ставитимуться до всіх членів сім'ї та дітей.

Лев: регдолл

Подібно до теплого й харизматичного Сонця, яке є планетарним правителем Левів, регдолл настільки ж соціумна, наскільки й велична. Доброзичлива і голосиста, коли необхідно, ця порода кішок може подарувати безліч любові. Однак не менше вони потребують і відповідних почуттів з боку людини.

Діва: мейн-кун

Ніжні та доброзичливі у своєму безпосередньому оточенні, Діви та мейн-куни схожі у своїй приземленій, але рухливій природі. Їхня таємниця так само глибока, як і їхні багате й хитромудре забарвлення, тому жоден мейн-кун не схожий на іншого. Ще одна примітна риса цієї породи кішок — це їхні слухняність і вроджена відданість.

Фото: Соцмережi

Терези: сибірська кішка

Терези, ваша компромісна натура, яка шукає гармонії, нагадує натуру сибірської кішки як характером, так і тим, що привносите в будь-яку компанію теплоту й любов. Хоча, на додачу до люблячого темпераменту сибіряка, у нього також є незалежна риса, схожа на вашу вітряну сутність і владну стихію, — повітря. Це тонкий, але чарівний баланс.

Фото: Хвост Ньюс

Скорпіон: сіамська кішка

Як і Скорпіон, сіамська кішка володіє не найпростішим характером, винен у чому Плутон. Вона не терпить зазіхань на особистий простір і чітко вибудовує кордони, ревнує і боїться розлуки. Водночас це дуже розумні кішки й віддані своїй людині. Усе, як у Скорпіонів: якщо вже знайдуть ключ до серця, то це назавжди.

Стрілець: корніш-рекс

Стрільці — енергійні та товариські натури. Корніш-рекси схожі на цей знак, керований Юпітером, невичерпною спритністю та ентузіазмом. Попри те, що це кішка невеликого або середнього розміру, її неймовірна харизма пояснює, чому вона може здаватися вищою. Додайте сюди її розум і спонтанність — і отримаєте ідеального компаньйона.

Фото: Kennedy News and Media/Twitter

Козоріг: американська короткошерста

Козороги, ви пишаєтеся тим, що є успішним годувальником, який може захистити себе і своє. Усе це — завдяки вашому планетарному правителю Сатурну, що сприяє інтуїції щодо інвестицій і бізнесу. Американська короткошерста, яка була виведена з робочих кішок, теж добувач, мисливець і захисник. Ці риси дуже гармоніюють з натурою Козорога, що робить породу ідеальною для нього.

Водолій: сфінкс

Водолій — персонаж непостійний, творчий і непередбачуваний, що багато в чому обумовлено Ураном, його планетарним покровителем. Якби у кішки-сфінкса була правляча планета в астрології, це був би не хто інший, як все той же непередбачуваний Уран. Нічого в цій породі кішок не є нормою в її традиційному розумінні. Сфінкси, як і Водолії, товариські, пустотливі, орієнтовані на людей і дуже люблять увагу. Знайомо, Водолії?

Риби: британська блакитна короткошерста

Ця порода кішок, яка любить спати по 10-16 годин, повністю відповідає планетарному покровителю Риб, сонному Нептуну. Шерсть британської блакитної містична і невловима за своєю природою, завдяки гену, який розбавляє чорний пігмент в її хутрі, надаючи йому блакитний відтінок. Ніжні за своїм темпераментом, вони милі й товариські з тими, кому довіряють, але не підпускають до себе чужих. Усе, як люблять Риби.

Фото: Google Sites

Раніше Фокус писав, які породи кішок найкраще ловлять мишей.