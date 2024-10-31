31 жовтня 2024 року: преподобних Спиридона і Никодима — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна носити нові речі і гуляти в лісі наодинці.

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Що сталося 31 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобних Спиридона і Никодима. Вони жили в Києво-Печерській лаврі, де в підземних печерах займалися випіканням богослужбового хліба для літургій — просфор. Вони займалися цим старанно протягом 30 років, не забуваючи постійно молитися. Одного разу загорілася піч для випікання, а Спиридону і Никодиму вдалося загасити полум'я, при цьому самі вони анітрохи не постраждали. Після смерті вони залишилися поховані там же на території лаври, а шанувати їх стали, як захисників від пожеж.

Також 31 жовтня в Україні та світі святкують Геловін.

Що не можна робити 31 жовтня:

носити нові речі;

гуляти в лісі наодинці;

лаятися.

Народні повір'я та прикмети:

горобці голосно цвірінькають — до потепління;

ясно і сонячно — скоро буде сильний вітер;

снігурі вже почали співати — чекайте справжньої зими;

яка сьогодні погода, такою вона буде у квітні.

День ангела святкують:

Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

Народилися в цей день:

1981рік — Дмитро Шуров, український музикант, піаніст, композитор, лідер гурту "Pianoбой", колишній учасник гуртів Esthetic Education та "Океан Ельзи".

А також у цей день:

1815 рік — британець Гемфрі Деві отримує патент на шахтарську лампу;

1902 рік — прокладають перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади до Австралії;

1941 рік — на горі Рашмор (США) завершується спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрових голів чотирьох президентів;

1952 рік — у Тихому океані США проводять випробування першої водневої бомби;

1956 рік — американський адмірал Г. Дуфек стає першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

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