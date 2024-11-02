Невдала пластика Таїсії Повалій - пластичний хірург розповів, що не так з зовнішністю артистки

59-річна співачка Таїсія Повалій починала свою творчість ще в радянські часи. За понад 30 років творчої кар'єри артистка більше десяти разів змінювала свої образи. За цей час зовнішність співачки кардинально змінилася. Детальніше про це спеціально для Фокусу розповів пластичний хірург Дмитро Слоссер.

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Таїсія Повалій неодноразово потрапляла в центр уваги через свою зовнішність, яка з роками зазнала значних змін. Останнім часом співачка, яка має українське коріння фігурує в новинах щодо санкцій на майно, яких вона зазнала через свою підтримку російської влади та безпосередньо президента Росії Володимира Путіна. Артистка відверто підтримує військові дії, які сьогодні відбуваються на території України. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни зовнішності співачки.

Лікар проаналізував десятки її фотографій і зазначив, що співачка не тільки регулярно використовує макіяж для корекції рис обличчя, але й вдається до інвазивних косметологічних процедур.

"Кожен раз, коли дивлюся на її нові фото, здається, ніби це зовсім інша жінка. Зняти макіяж – і ми знову побачимо іншу зовнішність", – підкреслив експерт, зазначивши, що на вулиці без макіяжу її можуть не впізнати навіть фанати.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

Також пластичний хірург звернув увагу на використання співачкою небезпечних філлерів, зокрема Інтерфалу, популярність якого свого часу була значною в Україні.

"Інтерфал – досить серйозний препарат, оскільки він не розсмоктується з часом. Його створили в Україні, але це не та розробка, якою ми маємо пишатись. Він може призводити до асиметрії обличчя, а іноді й серйозного запалення. Публічні люди часто вводили його в обличчя, чи навіть груди не усвідомлюючи можливих наслідків", – пояснив пластичний хірург.

Дмитро Слоссер також додав, що проаналізувавши фото Таїсія Повалій, він може з впевненістю підтвердити, що співачка виконувала ринопластику та змінювала контур нижньої щелепи. На думку експерта, корекція щелепи, ймовірно, виконувалася за допомогою філерів, а не імплантів.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

"Можна припустити, що об'єм введених філерів в обличчя співачки може сягати однієї склянки препарату і це дуже багато. Нещодавно я проводив підтяжку обличчя одній пацієнтці і в процесі операції помітив, що натискаючи на тканини виділялася невелика калюжа гіалуронки – як на мене це можуть бути дуже схожі історії", – уточнив хірург.

На відміну від попередніх операцій, ринопластику та підтяжку шиї, за словами лікаря, було виконано якісно і вони виглядають природно. Однак підтяжка обличчя та брів, навпаки, виглядають дещо агресивно.

"Через підняті брови її обличчя виглядає нетипово, що спричинило навіть "ефект незнайомки" серед публіки. Люди насправді могли не впізнати її", — зауважив експерт, додаючи, що в ті роки деякі її фото викликали справжній шок.

Таїсія Повалій Фото: Скрін відео

Зараз співачка ніби повернулася до більш природних форм, проте, як відзначає хірург, тривале і надмірне використання ін'єкцій краси може призвести до візуальної втрати індивідуальності.

"Люди, які зловживають такими процедурами, часто втрачають унікальні риси обличчя, перетворюючись на клонів", — поділився фахівець.

Щодо можливих наслідків, експерт із гумором зазначає: "Зараз усі активно користуються штучним інтелектом, який скомкує певні об’єкти. Приблизно так може виглядати її шкіра в майбутньому. Коли філлер розсмокчеться – шкіра обвисне. Проміжні результати, які ми зараз бачимо – не вічні і потребують постійного повторення" – підсумплпував астичний хірург.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург відповів, чи робила пластичні операції Кейт Міддлтон.