Темношкірий чоловік пояснив, чому почувається білою жінкою

Ронні Гледден, який має докторський ступінь у галузі освітнього лідерства в Університеті Північного Кентуккі, дотримується ідеї, що між расами немає вроджених або біологічних відмінностей.

Професор англійської мови в Технічному і громадському коледжі Цинциннаті Ронні Гледден, який народився темношкірим хлопчиком, стверджує, що всередині він має "пригнічену білу жіночу ідентичність", й ідентифікує себе з білою жінкою, пише Daily Mail.

Ронні — частина маловідомої спільноти людей, які є "трансґраціальними", тобто вони одночасно є трансґендерами та ідентифікують себе як трансрасові. Трансрасові люди вважають, що раса — це соціальна конструкція і, отже, "вибір", але ідея "зміни" раси вельми спірна. Гледден використовує щодо себе займенник вони, замість він або вона.

Відомим прикладом трансрасової людини є Рейчел Долезал, колишня лідерка NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення), яку 2015 року було викрито як білу жінку, чия сім'я здебільшого європейського походження. Це викриття викликало обурення в усьому світі і в соціальних мережах після того, як вона заявила, що "ідея раси — це брехня".

Зі свого боку Долезал запевняла, що етнічна приналежність не є біологічною, і порівняла "трансрасовость" із трансгендерністю. Незважаючи на критику, Рейчел подвоїла акцент на своїй трансрасовій ідентичності, назвавши себе "непримиренно чорною" в документальному фільмі 2019 року.

Рейчел похвалила роботу доктора Ронні Гледден, заявивши, що вона "спонукає нас розширювати нашу концепцію прийняття і включення".

Доктор Ронні, який має докторський ступінь у галузі освітнього лідерства в Університеті Північного Кентуккі, дотримується ідеї, що між расами немає вроджених або біологічних відмінностей. Він стверджує, що раса — це соціальний конструкт, заснований на тому, як люди бачать і ставляться до інших, і як люди ставляться до себе.

"Я знаю, що раса не реальна. Це тільки тому, що так говорить суспільство", — пише Гледден у своїй книзі "Біла дівчинка всередині: Листи самопізнання між трансґендером і трансрасовим чорним чоловіком і його внутрішньою жінкою". Книга являє собою серію листів, написаних з позицій ідентичності доктора Гледдена як чорного чоловіка і білої жінки.

Ронні Гледден написав книгу про прийняття своєї ідентичності Фото: Ronnie Gladden/Instagram

У 19 років Ронні зробив ринопластику в поєднанні з "деякою роботою над губами", а також використовує тональний крем світлішого відтінку, ніж власна шкіра. Водночас Гледден визнає, що зовнішній вигляд не передає світові внутрішнє відчуття того, що він, вірніше, вони — біла жінка.

"Моя шкіра досить смаглява з точки зору кольору обличчя. У мене густе волосся. Воно в'ється і кучеряветься. Воно робить багато різних речей, але я бачу в цьому вираз мого розуму", — каже Ронні в інтерв'ю BBC Radio 4.

Білою жінкою Ронні почав відчувати себе в ранньому дитинстві. У дошкільному віці, у чотири роки, він хотів бути схожим на своїх білих ровесниць, мріяв про світле волосся, яке розвівається на вітрі, і рум'янець.

На TedX Ронні пояснив:

"Я представляюся як чорний і чоловік, але всередині я тримаю в собі білу дівчину. Тоді я знав, що мене тягне до естетики білої жінки. Я магнетично зв'язувався з текстурою волосся, кольором шкіри, будовою кісток, соціальними сигналами і математикою всього цього".

Ронні описав це усвідомлення як "дивовижне, таке, що спантеличує, лякає і вкрай незручне, якщо не сказати більше". Розуміння всього цього призвело до депресії.

Ронні Гледден на TedX

За словами Гледдена, люди можуть стверджувати, що, будучи маленькою дитиною, оточеною здебільшого білими дітьми, "було б логічно, що ви почувалися б так, ніби саме так ви маєте виглядати".

Однак це почуття перейшло і в доросле життя. Після двох десятиліть терапії Ронні приймає себе і свою ідентичність, говорячи про це відкрито.

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