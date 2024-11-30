Виживуть у будь-яких умовах: топ-10 найвитриваліших кімнатних рослин

Кімнатні рослини потребують певних умов для гарного росту. Однак не всі, хто полюбляє зелень у домі, можуть достатньо часу приділяти догляду та поливу.

Кімнатні квіти прикрашають простір, очищають повітря і радують око. Однак не у всіх любителів вазонів у домі виходить доглядати за ними правильно або регулярно. Тому ресурс Country Living зібрав 10 рослин, які приживуться в будь-яких умовах і за будь-якого догляду. Деякі з них просто не потрібно поливати занадто часто, а інші можуть спокійно переносити слабке освітлення. Щоб рости, їм достатньо зовсім небагато уваги.

Аспідістра (Apidistra elatior)

Також відома як "рослина для бару", аспідістра — тіньовитривала і тіньолюбна рослина. Її потрібно вкривати від прямих променів сонця. Аспідістра добре росте навіть якщо знаходиться далеко від вікна, але і ховати її в повну тінь теж не варто. Ця невибаглива домашня рослина навіть без гарного догляду може дожити до 100 років, і для неї цілком прийнятна температура в 13-15 градусів.

Заміокулькас

Ці блискучі, ефектні рослини є одними з найпростіших у вирощуванні. Заміокулькас такий витривалий, що почувається цілком нормально, навіть якщо в горщику тісно, а навколо темно. Але зрозуміло, це не означає, що рослина має жити в шафі. Заміокулькас, що добре розрісся, може навіть почати цвісти — з'явиться качан блідо-кремового кольору.

Фото: Getty

Потос або епіпремнум (Epipremnum aureum)

Потос — дуже красива і дуже витривала рослина. На ліані при сонячному освітленні можуть з'явитися візерунок або цятки контрастного з листям кольору, що є абсолютно нормальним. Поливати її можна раз на тиждень, коли підсохла земля. Нетривала посуха для неї навіть корисна періодично, оскільки від застою води рослина може захворіти. Що стосується температури, то кімнатна для нього цілком прийнятна, потос не потребує спеціального підігріву або додаткового зволоження. Єдине, чого він не любить, — протяг.

Фото: Neoplants

Філодендрон серцелистий (Philodendron hederaceum)

Філодендрони взагалі важко довести "до ручки", і цей акуратний красень — не виняток. Він ідеально підходить для новачків і не всохне, якщо ви забудете полити її на тиждень або два. Це живуча кімнатна рослина з тонкими стеблами і серцеподібним листям. Філодендрон добре росте в підвісних кошиках, прикріплених до мохового стовпа або звисаючих з краю полиці.

Ці рослини мають масу корисних якостей: відмінно очищають повітря, покращують сон і знижують рівень стресу.

Драцена триполосна (Dracaena trifasciata)

Драцена трисмугова, також відома як "зміїна рослина", теж потрапила в категорію "невбиваних". Вона спокійно переносить слабке освітлення і рідкісний полив. Єдиний спосіб угробити її — залити. Драцена не виносить надмірного поливу, і її коріння може почати гнити, що потім погубить всю рослину. Завдяки своїй витривалості і простоті в догляді, вона підходить для квітникарів-початківців.

Аглаонема мінлива (Aglaonema commutatum)

Це одна з найпростіших рослин, які ви можете вирощувати. Вона спокійно переносить рідкісний полив, але не любить протяги і холод. Аглаонема виживає при дуже слабкому освітленні і має красиве сріблясте або рожеве листя. Найкраще ця рослина почувається при м'якому, розсіяному світлі, з температурою повітря не вище 25 градусів. Це може бути вітальня, бібліотека або робочий кабінет. Аглаонема відмінно підходить для фітодизайну офісу. Рекомендується вирощувати в кімнатах, де багато комп'ютерів, оскільки аглаонема має здатність насичувати повітря негативними іонами.

Драцена Сандера (Dracaena sanderiana)

Драцену Сандера називають ще бамбуком щастя. Вона спокійно ставиться до нестачі освітлення. Цю рослину вирощують або в ґрунті, або у воді. У ґрунті необхідно підтримувати її злегка вологою. У вазі з водою потрібно міняти воду щотижня.

Вважається, що "бамбук щастя" — це талісман, здатний приносити в дім здоров'я, щастя і везіння. Повір'я пішло з Китаю, де за легендою бідна жінка поблизу свого будинку знайшла кілька гілочок, як вона вважала, "бамбука" і вирішила продати їх, щоб заробити хоч трохи грошей. Надалі, які б неприємності не траплялися з героїнею легенди, підібрані рослини швидко виростали знов і знов, ніколи не втрачаючи своєї свіжості та краси. Згодом "бамбуковий бізнес" став успішним, і в дім жінки прийшли процвітання й удача. Саме ця китайська легенда стала причиною того, що люди в усьому світі стали використовувати рослину як подарунок, вірячи, що вона приносить у дім позитивні енергії та щастя.

Хлорофітум

З ефектним вигнутим листям і строкатим листям хлорофітум любить яскраве світло, але може адаптуватися до слабкого освітлення. При яскравому світлі він може давати "діток", які можна відрізати і посадити, щоб отримати нові рослини, але це менш імовірно при слабкому освітленні. Хлорофітум прекрасно очищає повітря, і найчастіше його розміщують у кухнях. Він спокійно переносить рідкісний полив.

Маранта біложильчата (Maranta leuconeura)

Маранта є трав'янистою бульбовою вічнозеленою рослиною з членистими стеблами і декоративним яйцеподібним листям до 15 см завдовжки. Хоча їй подобається помірне світло, вона може адаптуватися до слабкого освітлення, але буде рости повільніше. Цікаво, що рослина отримала свою назву через те, що листя згортається, як у молитві, вночі.

Хавортія (Haworthia)

Ця мила маленька рослина досягає висоти всього 15-25 см. Смугасте листя робить її чарівною рослиною для приставних столиків або нічних тумбочок. Оскільки це сукулент, він може обходитися без води кілька тижнів.

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