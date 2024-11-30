Выживут в любых условиях: топ-10 самых выносливых комнатных растений

Комнатные растения нуждаются в определенных условиях для хорошего роста. Однако не все, кто любит зелень в доме, могут достаточно времени уделять уходу и поливу.

Комнатные цветы украшают пространство, очищают воздух и радуют глаз. Однако не у всех любителей вазонов в доме получается ухаживать за ними правильно или регулярно. Поэтому ресурс Country Living собрал 10 растений, которые приживутся в любых условиях и при любом уходе. Некоторые из них просто не нужно поливать слишком часто, а другие могут спокойно переносить слабое освещение. Чтобы расти, им достаточно совсем немного внимания.

Аспидистра (Apidistra elatior)

Также известная как "растение для бара", аспидистра – теневыносливое и тенелюбивое растение. Ее нужно укрывать от прямых лучей солнца. Аспидистра хорошо растет даже если находится далеко от окна, но и прятать ее в полную тень тоже не стоит. Это неприхотливое домашнее растение даже без хорошего ухода может дожить до 100 лет, и для нее вполне приемлема температура в 13–15 градусов.

Замиокулькас

Эти блестящие, эффектные растения являются одними из самых простых в выращивании. Замиокулькас такой выносливый, что чувствует себя вполне нормально, даже если в горшке тесно, а вокруг темно. Но разумеется, это не значит, что растение должно жить в шкафу. Хорошо разросшийся замиокулькас может даже начать цвести – появится початок бледно-кремового цвета.

Фото: Getty

Потос или эпипремнум (Epipremnum aureum)

Потос – очень красивое и очень выносливое растение. На лиане при солнечном освещении могут появиться узор или пятнышки контрастного с листьями цвета, что является абсолютно нормальным. Поливать его можно раз в неделю, когда подсохла земля. Непродолжительная засуха для него даже полезна периодически, поскольку от застоя воды растение может заболеть. Что касается температуры, то комнатная для него вполне приемлема, потос не нуждается в специальном подогреве или дополнительном увлажнении. Единственное, чего он не любит, – сквозняк.

Фото: Neoplants

Филодендрон сердцелистный (Philodendron hederaceum)

Филодендроны вообще трудно довести "до ручки", и этот аккуратный красавец – не исключение. Он идеально подходит для новичков и не усохнет, если вы забудете полить ее на неделю или две. Это живучее комнатное растение с тонкими стеблями и сердцевидными листьями. Филодендрон хорошо растет в подвесных корзинах, прикрепленных к моховому столбу или свисающих с края полки.

Эти растения обладают массой полезных качеств: отлично очищают воздух, улучшают сон и снижают уровень стресса.

Драцена трехполосная (Dracaena trifasciata)

Драцена трехполосная, также известная как "змеиное растение", тоже попало в категорию "неубиваемых". Она спокойно переносит слабое освещение и редкий полив. Единственный способ угробить ее – залить. Драцена не выносит чрезмерного полива, и ее корни могут начать гнить, что затем погубит все растение. Благодаря своей выносливости и простоте в уходе, она подходит для начинающих цветоводов.

Аглаонема переменчивая (Aglaonema commutatum)

Это одно из самых простых растений, которые вы можете выращивать. Она спокойно переносит редкий полив, но не любит сквозняки и холод. Аглаонема выживает при очень слабом освещении и имеет красивую серебристую или розовую листву. Лучше всего єто растение себя чувствует при мягком, рассеянном свете, с температурой воздуха не выше 25 градусов. Это может быть гостиная, библиотека или рабочий кабинет. Аглаонема отлично подходит для фитодизайна офиса. Рекомендуется выращивать в комнатах где много компьютеров, так как аглаонема имеет способность насыщать воздух отрицательными ионами.

Драцена Сандера (Dracaena sanderiana)

Драцену Сандера называют еще бамбуком счастья. Она спокойно относится к нехватке освещения. Это растение выращивают либо в почве, либо в воде. В почве необходимо поддерживать его слегка влажным. В вазе с водой нужно менять воду еженедельно.

Считается, что "бамбук счастья" – это талисман, способный приносить в дом здоровье, счастье и везенье. Поверье пошло из Китая, где по легенде бедная женщина вблизи своего дома нашла несколько веточек, как она считала, "бамбука" и решила продать их, чтобы заработать хоть немного денег. В дальнейшем, какие бы неприятности не случались с героиней легенды, подобранные растения быстро вырастали вновь и вновь, никогда не теряя своей свежести и красоты. Со временем "бамбуковый бизнес" стал успешным, и в дом женщины пришли процветание и удача. Именно эта китайская легенда стала причиной того, что люди во всем мире стали использовать растение в качестве подарка, веря, что оно приносит в дом положительные энергии и счастье.

Хлорофитум

С эффектными изогнутыми листьями и пестрой листвой хлорофитум любит яркий свет, но может адаптироваться к слабому освещению. При ярком свете он может давать "деток", которые можно отрезать и посадить, чтобы получить новые растения, но это менее вероятно при слабом освещении. Хлорофитум прекрасно очищает воздух, и чаще всего его размещают в кухнях. Он спокойно переносит редкий полив.

Маранта беложильчатая (Maranta leuconeura)

Маранта представляет собой травянистое клубневое вечнозеленое растение с членистыми стеблями и декоративными яйцевидными листьями до 15 см длиной. Хотя ей нравится умеренный свет, она может адаптироваться к слабому освещению, но будет расти медленнее. Интересно, что растение получило свое название из-за того, что листья сворачиваются, как в молитве, ночью.

Хавортия (Haworthia)

Это милое маленькое растение достигает высоты всего 15-25 см. Полосатая листва делает его очаровательным растением для приставных столиков или ночных тумбочек. Поскольку это суккулент, он может обходиться без воды несколько недель.

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