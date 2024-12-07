7 грудня 2024 року: Амвросія Медіоланського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також веселитися і влаштовувати застілля.
Що сталося 7 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Амвросія Медіоланського. Він був одним із найкращих проповідників християнства, який залишив безліч богословських праць і користувався всенародною любов'ю завдяки його чудесам. Мощі святого після його смерті помістили в церкві, побудованій за його розпорядженням. Пізніше на цьому місці збудували базиліку святого Амвросія, там святі мощі зберігаються й досі.
Що не можна робити 7 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- лінуватися;
- гуляти після заходу сонця;
- веселитися і влаштовувати застілля.
Народні повір'я та прикмети:
- тепло — морозів не буде до 17 грудня;
- якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступного року буде поганий урожай;
- маленькі зірки на небі — чекайте на рясний снігопад;
- ясна погода — зима буде морозною і сніжною;
- кола навколо місяця — до заледеніння.
День ангела святкують:
Олександр, Григорій, Євген, Катерина, Марк, Меркурій, Порфирій, Прокопій, Симон, Христофор.
А також цього дня:
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