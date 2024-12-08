Скажіть лише чотири слова: психіатр розповів, як зробити день позитивним із самого ранку

Головна умова, на якій наполягає лікар, — промовляти цю фразу вголос самому собі або комусь, хто поруч.

Сертифікований доктор-психіатр і дослідник у сфері нейровізуалізації з Каліфорнії Деніел Амен, серед пацієнтів якого такі знаменитості, як Белла Хадід, Джастін Бібер, Майлі Сайрус і Меган Трейнор, веде свій канал у TikTok і дає практичні поради. Так, в одному з нещодавніх відео він назвав слова, які треба вимовляти, прокинувшись, щоб задати тон новому дню і наповнити його позитивом та припинити негативні думки.

Амен рекомендує всім починати день, кажучи вголос: "Сьогодні буде прекрасний день". Він стверджує, що ці чарівні слова ефективні, якщо їх вимовляти собі або комусь іншому.

"Коли ви це робите, ваша підсвідомість починає шукати дії та моменти, на які ви з нетерпінням чекаєте, у міру того, як розгортається день. Ця сонячна перспектива має вирішальне значення для програмування мозку на пошук позитиву. Це дуже важливо. У людей із негативним настроєм активність нижча, особливо в префронтальній корі", – підкреслив він.

Як писав New York Post, дослідження показують, що 85% американців докладають свідомих зусиль, щоб думати позитивно щоранку. Для половини опитаних ранкова чашка кави та ранкова зарядка були обов'язковими для початку дня на позитивній ноті.

Крім кави і вправ, дослідження показало, що посмішка і думки про щось позитивне (48%), ранній підйом (48%) і медитація (43%) є ключем до правильного початку ранку.

Раніше дослідники з Медичної школи Бостонського університету виявили, що оптимізм покращує емоційне благополуччя людини. Ті, хто був більш оптимістичний, рідше говорили про поганий настрій. Крім того, позитивне мислення знижує втрату пам'яті та зниження когнітивних здібностей у літніх людей.

Свого часу доктор Амен ділився своїми порадами щодо управління тривогою, припинення панічних атак і стримування схильності догоджати людям.

"Щоб бути сильним духом, ви маєте помічати те, що вам подобається в інших людях, більше, ніж те, що не подобається", – наголосив він. За його словами, погані начальники, погані вчителі, погані батьки помічають тільки негативне і ніколи не дозволяють своїм підлеглим, учням або дітям забути про це.

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