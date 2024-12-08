Скажите всего четыре слова: психиатр рассказал, как сделать день позитивным с самого утра

Главное условие, на котором настаивает доктор, – проговаривать эту фразу вслух самому себе или кому-то, кто рядом.

Сертифицированный доктор-психиатр и исследователь в области нейровизуализации из Калифорнии Дэниел Амен, среди пациентов которого такие знаменитости как Белла Хадид, Джастин Бибер, Майли Сайрус и Меган Трейнор, ведет свой канал в TikTok и дает практические советы. Так в одном из недавних видео он назвал слова, которые надо произносить, проснувшись, чтобы задать тон новому дню и наполнить его позитивом и пресечь негативные мысли.

Амен рекомендует всем начинать день, говоря вслух: "Сегодня будет прекрасный день". Он утверждает, что эти волшебные слова эффективны, если их произносить себе или кому-то другому.

"Когда вы это делаете, ваше подсознание начинает искать действия и моменты, которые вы с нетерпением ждете, по мере того, как разворачивается день. Эта солнечная перспектива имеет решающее значение для программирования мозга на поиск позитива. Это очень важно. У людей с негативным настроем активность ниже, особенно в префронтальной коре", – подчеркнул он.

Как писал New York Post, исследования показывают, что 85% американцев прилагают сознательные усилия, чтобы думать позитивно каждое утро. Для половины опрошенных утренняя чашка кофе и утренняя зарядка были обязательными для начала дня на позитивной ноте.

Помимо кофе и упражнений, исследование показало, что улыбка и мысли о чем-то позитивном (48%), ранний подъем (48%) и медитация (43%) являются ключом к правильному началу утра.

Ранее исследователи из Медицинской школы Бостонского университета обнаружили, что оптимизм улучшает эмоциональное благополучие человека. Те, кто был более оптимистичен, реже говорили о плохом настроении. Кроме того, позитивное мышление снижает потерю памяти и снижение когнитивных способностей у пожилых людей.

В свое время доктор Амен делился своими советами по управлению тревогой, прекращению панических атак и сдерживанию склонности угождать людям.

"Чтобы быть сильным духом, вы должны замечать то, что вам нравится в других людях, больше, чем то, что не нравится", – подчеркнул он. По его словам, плохие начальники, плохие учителя, плохие родители замечают только негативное и никогда не позволяют своим подчиненным, ученикам или детям забыть об этом.

Напомним, Фокус рассказывал, как избавиться от плохих мыслей за 15 секунд.

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