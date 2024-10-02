Психиатр показал 15-секундный трюк, чтобы отсеять плохие мысли (видео)

По словам специалистов, сначала нужно осознать, что мысли преследуют вас, чтобы получить контроль над ними.

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Доктор Дэниел Амен, сертифицированный психиатр из Калифорнии (США), предлагает глубоко дышать, чтобы замедлить мышление и быстро избавиться от плохих мыслей. Об этом "трюке" он рассказал в одном из последних видео на своей странице в TikTok.

"Четыре секунды вдоха, затем задержитесь на полторы секунды. Восемь секунд на выдохе, далее задержитесь на полторы секунды. Если вы выполняете данное упражнение в течение 3-4 минут, то это, как правило, действительно успокаивает", — объясняет Амен в кадре.

По словам психиатра, если диафрагмальное дыхание не помогает, попробуйте выполнить интенсивные физические упражнения, которые повышают уровень гормона счастья в мозге.

Психолог из Гарвардского госпиталя McLean Фейрли Фабретт утверждает, что чувство тревоги часто возникает потому, что мысли бегут наперегонки.

"Люди, которые борются с потоком мыслей, постоянно беспокоятся о том, что нужно сделать и что будет дальше, или же они зациклены на ситуациях в прошлом, настоящем или будущем. Именно поэтому вы не можете сосредоточиться и чувствуете себя в ловушке, что вызывает еще большую тревогу и стресс. Этот цикл постоянно повторяется", — говорит Фабретт.

Эксперт рекомендует делать физические упражнения, например, отжиматься или 10 раз подпрыгнуть, чтобы разрядить тревогу. Также нужно осознать, что мысли преследуют вас, чтобы получить контроль над ними, переключая свое внимание на дыхание, чтение или звонок другу.

Кстати, специалисты из Кливлендской клиники отмечают, что мозговая активность может вызвать бессонницу. Эксперт Мишель Дреруп советует медитировать перед сном, заниматься прогрессивной мышечной релаксацией, напрягая и расслабляя каждую группу мышц в теле, а также отложить ноутбук и все гаджеты задолго до того, как идти в постель. Кроме того, она рекомендует записывать негативные мысли в журнал "Тревоги", а позитивные — в журнал "Благодарности".

Напомним, ранее психолог рассказал, как телефоны незаметно поработили наш мозг. Смартфоны, несомненно, произвели революцию в современной жизни, улучшив коммуникацию и сделав информацию доступнее, чем когда-либо. Однако этот технологический прогресс связан с рядом проблем.

Кроме того, Государственный суд Франкфурта отклонил апелляцию и оставил в силе вердикт, вынесенный судебному психиатру за то, что он использовал в переписке с сотрудником ассоциации врачей цитату из сказки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.