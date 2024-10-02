Психіатр показав 15-секундний трюк, щоб відсіяти погані думки (відео)

За словами фахівців, спершу потрібно усвідомити, що думки переслідують вас, аби отримати контроль над ними.

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Доктор Деніел Амен, сертифікований психіатр з Каліфорнії (США), пропонує глибоко дихати, щоб сповільнити мислення та швидко позбутися поганих думок. Про цей "трюк" він розповів в одному з останніх відео на своїй сторінці у TikTok.

"Чотири секунди вдиху, потім затримайтеся на півтори секунди. Вісім секунд на видиху, далі затримайтеся на півтори секунди. Якщо ви виконуєте дану вправу протягом 3-4 хвилин, то це, як правило, дійсно заспокоює", — пояснює Амен у кадрі.

За словами психіатра, якщо діафрагмальне дихання не допомагає, спробуйте виконати інтенсивні фізичні вправи, які підвищують рівень гормону щастя у мозку.

Психолог з Гарвардського госпіталю McLean Фейрлі Фабретт стверджує, що відчуття тривоги часто виникає тому, що думки біжать наввипередки.

"Люди, які борються з потоком думок, постійно турбуються про те, що потрібно зробити й що буде далі, або ж вони зациклені на ситуаціях в минулому, теперішньому чи майбутньому. Саме тому ви не можете зосередитися і відчуваєте себе в пастці, що викликає ще більшу тривогу та стрес. Цей цикл постійно повторюється", — каже Фабретт.

Експертка рекомендує робити фізичні вправи, наприклад, віджиматися або 10 разів підстрибнути, щоб розрядити тривогу. Також потрібно усвідомити, що думки переслідують вас, аби отримати контроль над ними, переключаючи свою увагу на дихання, читання або дзвінок другу.

До речі, фахівці з Клівлендської клініки зазначають, що мозкова активність може викликати безсоння. Експертка Мішель Дреруп радить медитувати перед сном, займатися прогресивною м'язовою релаксацією, напружуючи й розслабляючи кожну групу м'язів у тілі, а також відкласти ноутбук та всі ґаджети задовго до того, як йти в ліжко. Крім того, вона рекомендує записувати негативні думки в журнал "Тривоги", а позитивні — у журнал "Вдячності".

Нагадаємо, раніше психолог розповів, як телефони непомітно поневолили наш мозок. Смартфони, безсумнівно, зробили революцію в сучасному житті, поліпшивши комунікацію і зробивши інформацію доступнішою, ніж будь-коли. Однак цей технологічний прогрес пов'язаний із низкою проблем.

Крім того, Державний суд Франкфурта відхилив апеляцію та залишив у силі вердикт, винесений судовому психіатру за те, що він використав у листуванні зі співробітником асоціації лікарів цитату з казки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.