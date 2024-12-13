13 грудня 2024 року: Євстратія, Авксентія, Євгенія та інших — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також прясти і ткати.

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Що сталося 13 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Вони постраждали від рук двох імператорів, які знищували християн, Максиміліана та Діоклетіана. Це сталося, коли у Вірменії та Кападокії увірували в Ісуса Христа. Тоді ж правителям донесли, що за вірою люди можуть віддалитися від Римської імперії. Святі намагалися викрити своїх катів у жорстокості, проповідували Слово Боже та допомагали бідним.

Що не можна робити 13 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

прясти і ткати;

їсти м'ясні та молочні страви;

пити алкоголь;

лаятися, лихословити, пліткувати

Народні повір'я та прикмети:

вогонь у печі білий — до потепління, червоний або жовтий — до морозів;

ясний і морозний день — до багатого врожаю наступного року;

кішка дуже активно вмивається — до холодної і ясної погоди;

якщо протягом дня погода часто змінюється, то весь грудень буде мінливим;

якщо весь день йде сніг, то і на Новий рік буде снігопад.

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

Народилися 13 грудня:

1893 рік — Микола Хвильовий (наст. ім'я Микола Фітільов; загинув у 1933), український письменник і публіцист;

1989 рік — Тейлор Свіфт, американська кантрі-співачка, авторка пісень, продюсерка, режисерка, акторка.

А також цього дня:

1917 рік — Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;

2004 рік — Андрій Шевченко стає володарем "Золотого м'яча".

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