13 грудня 2024 року: Євстратія, Авксентія, Євгенія та інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також прясти і ткати.
Що сталося 13 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Вони постраждали від рук двох імператорів, які знищували християн, Максиміліана та Діоклетіана. Це сталося, коли у Вірменії та Кападокії увірували в Ісуса Христа. Тоді ж правителям донесли, що за вірою люди можуть віддалитися від Римської імперії. Святі намагалися викрити своїх катів у жорстокості, проповідували Слово Боже та допомагали бідним.
Що не можна робити 13 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- прясти і ткати;
- їсти м'ясні та молочні страви;
- пити алкоголь;
- лаятися, лихословити, пліткувати
Народні повір'я та прикмети:
- вогонь у печі білий — до потепління, червоний або жовтий — до морозів;
- ясний і морозний день — до багатого врожаю наступного року;
- кішка дуже активно вмивається — до холодної і ясної погоди;
- якщо протягом дня погода часто змінюється, то весь грудень буде мінливим;
- якщо весь день йде сніг, то і на Новий рік буде снігопад.
День ангела святкують:
Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.
Народилися 13 грудня:
1893 рік — Микола Хвильовий (наст. ім'я Микола Фітільов; загинув у 1933), український письменник і публіцист;
1989 рік — Тейлор Свіфт, американська кантрі-співачка, авторка пісень, продюсерка, режисерка, акторка.
А також цього дня:
1917 рік — Українська Центральна Рада офіційно утворює Повітряний флот;
2004 рік — Андрій Шевченко стає володарем "Золотого м'яча".
Також Фокус писав церковний календар на грудень 2024 року