18 грудня 2024 року: святителя Модеста — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також бити посуд.

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Що сталося 18 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Модеста. Він був архієпископом у Єрусалимі. У ті часи перси та юдеї об'єдналися й зруйнували велику кількість священних місць, зокрема й Гроб Господній. Модест став архієпископом після того, як патріарх Захарій вирушив у полон разом з іншими вірянами.

Що не можна робити 18 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

бити посуд;

лаятися з рідними.

Народні повір'я та прикмети:

який Модест, такий буде і червень місяць;

чим сильніший мороз, тим менше снігопадів буде незабаром;

на полях мало або немає снігу — наступного року буде слабкий урожай;

рясно йде сніг — скоро потеплішає.

День ангела святкують:

Віра, Віктор, Володимир, Данило, Єгор, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Софія, Федір, Юрій.

Народилися в цей день:

1963 рік — Бред Пітт, американський актор, лауреат двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" та інших нагород;

1980 рік — Крістіна Агілера, американська поп-співачка, авторка пісень, танцівниця, лауреатка шести премій "Греммі";

2001 рік — Біллі Айліш, американська співачка й авторка пісень.

А також цього дня:

1917 рік — у Києві відкривають Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;

1958 рік — американці проводять перший сеанс передачі голосу через супутник;

2016 рік — Кабінет міністрів України ухвалює рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

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