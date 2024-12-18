18 грудня 2024 року: святителя Модеста — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також бити посуд.
Що сталося 18 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Модеста. Він був архієпископом у Єрусалимі. У ті часи перси та юдеї об'єдналися й зруйнували велику кількість священних місць, зокрема й Гроб Господній. Модест став архієпископом після того, як патріарх Захарій вирушив у полон разом з іншими вірянами.
Що не можна робити 18 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- бити посуд;
- лаятися з рідними.
Народні повір'я та прикмети:
- який Модест, такий буде і червень місяць;
- чим сильніший мороз, тим менше снігопадів буде незабаром;
- на полях мало або немає снігу — наступного року буде слабкий урожай;
- рясно йде сніг — скоро потеплішає.
День ангела святкують:
Віра, Віктор, Володимир, Данило, Єгор, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Софія, Федір, Юрій.
Народилися в цей день:
1963 рік — Бред Пітт, американський актор, лауреат двох "Оскарів", двох "Золотих глобусів" та інших нагород;
1980 рік — Крістіна Агілера, американська поп-співачка, авторка пісень, танцівниця, лауреатка шести премій "Греммі";
2001 рік — Біллі Айліш, американська співачка й авторка пісень.
А також цього дня:
1917 рік — у Києві відкривають Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;
1958 рік — американці проводять перший сеанс передачі голосу через супутник;
2016 рік — Кабінет міністрів України ухвалює рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".
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