29 грудня 2024 року: день пам'яті Вифлеємських немовлят — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна залишати дітей без нагляду і ходити в ліс. Серед прикмет цього дня — тепла погода до ранньої весни.

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Що сталося 29 грудня:

Сьогодні церква вшановує Вифлеємських немовлят. Згідно з Євангелієм від Матвія, волхви побачили яскраву зірку в небі та повідомили царю Іроду, що на світ народився новий "цар", а той у пориві люті наказав знищити всіх немовлят до 2-х років. Тоді у Вифлеємі та околицях убили 14 тисяч хлопчиків, але Марія та Йосип із новонародженим Ісусом встигли втекти до Єгипту, як їм порадив Ангел

Що не можна робити 29 грудня:

залишати дітей без нагляду;

ходити в ліс;

братися за важливі справи або починання.

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до ранньої весни;

якщо почалася заметіль — липень буде похмурим;

великі пластівці снігу — до потепління;

північний вітер — чекайте холоду;

якщо шумить ліс — буде ясна погода.

День ангела святкують:

Фома, Вікентій, Тимофій, Степан, Григорій, Сергій, Павло, Петро, Микола, Андрій, Олексій, Василь, Данило, Іван, Костянтин, Федір, Анна.

Також цього дня:

1891 рік — Томас Едісон отримує патент радіо;

1995 рік — відкривають метрополітен у Дніпрі;

1999 рік — Конституційний Суд України визнає, що смертна кара суперечить Конституції України.

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