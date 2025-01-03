3 січня 2025 року: Гордія і Малахія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна хвалитися. Вважалося, що все, чим ви хвалилися, Гордій і нечиста сила заберуть.

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Що сталося 3 січня:

Сьогодні православна церква згадує Пророка Малахія і святого мученика Гордія. Раніше на Малахія знімали пристріт і порчу. Вважається, що цей день є одним із найвдаліших, щоб зняти весь негатив.

Також 3 січня в Україні та світі святкують Міжнародний день здоров'я душі й тіла.

Що не можна робити 3 січня:

хвалитися чим-небудь;

купувати золото;

відмовляти в допомозі.

Народні прикмети та повір'я:

побачити біля будинку зайця — до похолодання;

хмари, що пливуть по небу — до хуртовини;

сьогодні корисно і важливо робити важку фізичну роботу;

щоб у домі завжди було щастя, цього дня обов'язково ставили страви з сиру.

День ангела святкують:

Гордій, Ірина, Малахій і Павла.

Народилися 3 січня:

1892 — Джон Рональд Руел Толкін (пом. 1973), англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор трилогії "Володар перснів";

1956 — Мел Гібсон, американський актор австралійського походження, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох "Оскарів" і "Золотого глобуса"

1969 — Міхаель Шумахер, німецький автогонщик, 7-разовий чемпіон світу в класі "Формула-1";

2003 — Грета Тунберг, шведська школярка, екологічна активістка.

А також у цей день:

1638 — В Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії "Схаубург";

1870 — почалося спорудження Бруклінського мосту;

1888 — у Вашингтоні американський підприємець Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовляли з паперу;

1977 — вироблено перший комп'ютер фірми Apple.

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