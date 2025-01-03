3 січня 2025 року: Гордія і Малахія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна хвалитися. Вважалося, що все, чим ви хвалилися, Гордій і нечиста сила заберуть.
Що сталося 3 січня:
Сьогодні православна церква згадує Пророка Малахія і святого мученика Гордія. Раніше на Малахія знімали пристріт і порчу. Вважається, що цей день є одним із найвдаліших, щоб зняти весь негатив.
Також 3 січня в Україні та світі святкують Міжнародний день здоров'я душі й тіла.
Що не можна робити 3 січня:
- хвалитися чим-небудь;
- купувати золото;
- відмовляти в допомозі.
Народні прикмети та повір'я:
- побачити біля будинку зайця — до похолодання;
- хмари, що пливуть по небу — до хуртовини;
- сьогодні корисно і важливо робити важку фізичну роботу;
- щоб у домі завжди було щастя, цього дня обов'язково ставили страви з сиру.
День ангела святкують:
Гордій, Ірина, Малахій і Павла.
Народилися 3 січня:
1892 — Джон Рональд Руел Толкін (пом. 1973), англійський письменник, лінгвіст, філолог, автор трилогії "Володар перснів";
1956 — Мел Гібсон, американський актор австралійського походження, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох "Оскарів" і "Золотого глобуса"
1969 — Міхаель Шумахер, німецький автогонщик, 7-разовий чемпіон світу в класі "Формула-1";
2003 — Грета Тунберг, шведська школярка, екологічна активістка.
А також у цей день:
1638 — В Амстердамі відкрився перший постійний театр Голландії "Схаубург";
1870 — почалося спорудження Бруклінського мосту;
1888 — у Вашингтоні американський підприємець Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлів. Тоді соломинки виготовляли з паперу;
1977 — вироблено перший комп'ютер фірми Apple.
Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року