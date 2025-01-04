4 січня 2025 року: Феоктистів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні забороняється підслуховувати і підглядати. Також не можна лаятися і сваритися.
Що сталося 4 січня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феоктиста. Він заснував обитель у Сицилії і став її ігуменом. Його монастир став притулком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року. У народі цей день називали Феоктистовий день.
Що не можна робити 4 січня:
- підслуховувати і підглядати;
- лаятися;
- прати рушники, постільну білизну та штори;
- стригти бороду.
Народні прикмети та повір'я:
- багато снігу на деревах — бджолярам можна чекати вдалий рік;
- чисте небо і повний місяць — чекайте повені;
- безхмарне небо — морози затягнуться;
- червона зірка — буде вітряно.
День ангела святкують:
Олександр, Микола, Степан, Тимофій, Лука, Павло, Зіна.
Народилися сьогодні:
1643 рік — Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог;
1963 рік — Тілль Ліндеманн, німецький співак, фронтмен гурту "Rammstein";
1809 рік — Луї Брайль, французький тифлопедагог, який розробив рельєфний шрифт для сліпих.
А також цього дня:
1954 рік — Елвіс Преслі вперше записав свої пісні;
2004 рік — марсохід "Спірит" здійснив висадку на Марсі;
2007 рік — Ненсі Пелосі була обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;
2010 рік — відкрито перший хмарочос у світі — Бурж Халіфа.
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