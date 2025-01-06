6 січня 2025 року: Хрещення Господнє — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати по дому і заходити у воду без молитви. Ясна погода цього дня вказувала на посушливе літо.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Хрещення Господнє. Цього дня Іоанн Хреститель здійснив обряд хрещення Ісуса Христа на річці Йордані. Сьогодні закінчується цикл різдвяно-новорічних свят або Святок, а ще вважається, що з цього дня починаються водохресні морози.

Що не можна робити 6 січня:

працювати по дому;

плакати і сумувати;

ворожити;

дарувати дорогі подарунки;

заходити у воду без молитви;

виливати даремно воду.

Народні прикмети та повір'я:

ясно — до посушливого літа;

похмуре небо або сніг — до родючого року;

сонячно і тепло — гарна погода триватиме ще кілька тижнів;

іде дощ — кінець січня буде дощовим.

Народилися сьогодні:

1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції;

1938 — Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень.

А також цього дня:

1846 — Тарас Шевченко в Переяславі написав легендарний "Заповіт";

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію.

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року