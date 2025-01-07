7 січня 2025 року: Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вживати алкоголь і підбирати знайдені на дорозі речі. Ясна погода цього дня — до посушливого літа.

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Що сталося 7 січня:

Сьогодні православна церква вшановує Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, якого вважали покровителем сільського господарства. Йому молилися про позбавлення головного болю. У народі свято прозвали Іван-бражник — за традицією в перший день після Водохреща потрібно "запити зло" освяченою водохресною водою. Цей обряд, за повір'ями, заряджає здоров'ям на цілий рік.

Також у народі говорили, що саме цього дня середина зими звістку про весну подає.

У світі 7 січня святкують Міжнародний день програмістів.

Що не можна робити 7 січня:

вживати алкоголь;

підбирати знайдені на дорозі речі;

купувати золото;

чистити взуття.

Народні прикмети та повір'я:

туман над водою — до гарного врожаю хліба;

ясна погода — до посушливого літа;

сніжна і похмура погода обіцяє багатий урожай;

якщо сніг іде, то буде йти ще протягом усієї Масляної.

День ангела святкують:

Афанасій та Іоанн.

Народилися сьогодні:

1501 рік — Григорій XIII, Папа Римський, який запровадив григоріанський календар у католицьких країнах;

1964 рік — Ніколас Кейдж, американський актор, кінорежисер і продюсер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.

А також цього дня:

1839 рік — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук докладно розповів про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення;

1927 рік — зроблено перший трансатлантичний телефонний дзвінок із Нью-Йорка до Лондона.

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року