10 січня 2025 року: Григорія Нісського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лихословити і наговорювати на когось, а також займатися важкою роботою по дому. Якщо сьогодні багато снігу, то і хліба багато буде.
Що сталося 10 січня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Нісського. Григорій Ніський виростав в оточенні благочестивої сім'ї — його братом був Василь Великий, а сестрою — преподобна Макрина. Незважаючи на те, що йому довелося навчатися в нехристиянській школі, він продовжував служити Богу, самостійно вивчати філософію, а пізніше став учителем.
Також 10 січня в Україні та світі святкують Всесвітній день метро.
Що не можна робити 10 січня:
- лихословити й наговорювати на когось;
- займатися важкою роботою по дому;
- стригтися і голитися;
- загадувати майбутнє;
- вживати багато алкоголю.
Народні прикмети та повір'я:
- на деревах іній — літо буде холодним;
- вітер з півдня — до літніх гроз;
- погода ясна — до спекотного літа;
- якщо снігу багато — то й хліба багато буде;
- якщо іній не минає з вечора вчорашнього дня — скоро зіпсується погода.
День ангела святкують:
Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.
Народилися 10 січня:
1597 рік — Петро Могила, митрополит Київський, Галицький і всієї Русі (1632-1647), який домігся незалежності православної церкви;
1934 рік — Леонід Кравчук (пом. 2022), перший президент України (1991-1994);
1944 рік — Френк Сінатра-мол., американський співак і актор;
1981 рік — Алан Бадоєв, український кінорежисер, кліпмейкер і телеведучий.
А також цього дня:
1863 рік — у Лондоні запущено першу у світі лінію метрополітену (3,6 км);
2001 рік — перший вихід у світ Wikipedia як частини "Нупедії". Через 5 днів Wikipedia стає самостійним сайтом.
Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2025 року