11 січня 2024 року: Феодосія Великого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна позичати гроші і стригтися. Безхмарна погода цього дня обіцяє сильні морози скоро.
Що сталося 11 січня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феодосія Великого. Він народився і жив у V столітті в Каппадокії, пізніше заснував чернецтво в Палестині. Бог обдарував його гарним голосом, тому той служив церковним читцем. 451 року Феодосій поїхав до Єрусалима, де став учнем преподобного Лонгіна. А потім переселився до церкви Пречистої Владичиці Богородиці між Вифлеємом та Єрусалимом. Там Феодосій присвятив себе Богу, а пізніше пішов у печеру, а пізніше вирішив побудувати храм. Преподобний дожив до 105 років.
Що не можна робити 11 січня:
- стригти волосся і нігті;
- позичати гроші;
- приймати подарунки від малознайомих людей.
Народні повір'я та прикмети:
- туман — навесні річки буде повінь;
- міцний мороз — до гарного врожаю ярих;
- яка погода сьогодні, таким буде і листопад;
- безхмарно — чекайте сильних морозів.
День ангела святкують:
Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Федот.
Цей день в історії:
1785 рік — Нью-Йорк став столицею США (до 1790);
1922 рік — уперше для лікування від діабету було застосовано інсулін.
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