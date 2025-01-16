З Вінниці до Берліна: як MON FIA стала однією з головних претенденток на Євробачення-2025

MON FIA — співачка, яка здобула популярність завдяки глибині своїх пісень. Вона вражає слухачів не лише голосом, а й талантом писати музику. У розмові з Фокусом артистка розповідає про своє життя, шлях у музиці та участь у Національному відборі на Євробачення-2025.

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MON FIA (Софія Семенюк) з Вінниці, яка зараз навчається в Берліні, розповіла, як музика та її шлях до успіху змінюються завдяки новим знайомствам і досвіду, а також поділилася своїми планами на участь у Національному відборі на Євробачення-2025.

Розкажіть трохи про себе. Як Ви стали MON FIA і що означає Ваш сценічний псевдонім?

Я народилася у Вінниці і з самого дитинства, з п'яти років співала. Свій перший конкурс виграла в шість років. Почала в ансамблі, а в одинадцять років вступила до вінницької музичної школи, де навчалася впродовж шести років і за цей період виступила та взяла участь у понад ста концертах і конкурсах. У чотирнадцять років почала пробувати писати власні пісні. Потім переїхала до Києва, щоб навчатися в естрадно-цирковій академії (випускниками якої є Андрій Данилко, Михайло Ясинський, Макс Барських, Наталя Могилевська … і т.д.). Саме тоді я записала свою першу пісню. Моя мета — стати не просто співачкою, а професіоналом своєї справи, тому пізніше я вступила до берлінського університету (SRH Berlin), також на факультет Popular Music. Там я отримала стипендію від Friedrich Naumann Stiftung на навчання, і була єдиною українкою серед 200 студентів по всій Німеччині, яка отримала стипендію. Тепер я пишу пісні не лише для себе, а й для інших виконавців.

Ви родом із Вінниці, але зараз живете в Берліні. Як переїзд вплинув на вашу творчість?

Безпосередньо! Адже пісня для Нацвідбору-2025 була написана в Берліні. Минуло доволі мало часу (я навчаюся лише вісім місяців), але мені подобається те, як багато нового я дізнаюся і я впевнена, що це вплине на мій подальший розвиток як артиста.

MON FIA Фото: MON FIA

Чим ви захоплюєтеся поза музикою? Які у вас хобі?

Я танцюю, також з дитинства (починаючи зі спортивно-бальних танців, закінчуючи хіп-хопом і джаз-фанком). Завершила навчання в художній майстерні. Мені дуже подобається втілювати ідеї в картини, але, на жаль, зараз часу на малювання немає зовсім, я повністю в музиці. Ще займаюся медитаціями.

Як би ви описали свій музичний стиль і кого вважаєте своїми головними натхненниками?

Поки що можу описати як альтернативний поп з елементами синематік. Обожнюю слухати саундтреки до фільмів та інструментальні твори. Колись я ображалася, коли мені казали "твоя музика дуже кіношна, таку слухати не будуть", але тепер я розумію, що це мій стиль, який простежується скрізь. Надихаюся саундтреками до Arcane і League of Legends, слухаю Raye, Tate McRae, the Weeknd, з наших творців це "ДахаБраха", ONUKA, Monatik…

Сингл "Земля" став популярним серед слухачів. Що він означає для вас особисто?

Це мій спосіб висловити свою вдячність захисникам і підтримати всіх українців. Ми сила і ця пісня — нагадування, що ми зможемо пройти через будь-які випробування.

MON FIA Фото: MON FIA

Ви створюєте пісні, які мають глибокі емоції та зміст. Як взагалі народжуються ваші композиції?

Насправді я пишу тільки про те, що йде зсередини. І я думаю ця щирість відчувається. Усі пісні створюються за фортепіано. Диктофон, нотатки і нескінченні ідеї. Не завжди виходить написати щось гідне на мою думку і це нормально. Але було і ще буде витрачено багато часу на практику і відточування цієї майстерності.

Ви є однією з учасниць Національного відбору на Євробачення-2025. Що спонукало вас узяти участь у конкурсі?

Я давно хочу представити Україну на головній сцені Євробачення і якщо я не пройду цього року, то повернуся наступного. Бачу в цьому свою місію, тому зроблю все, що від мене залежить, щоб музика була на найвищому рівні.

Як ви готуєтеся до виступу? Чи можете розкрити деякі деталі про свою пісню?

Виступ буде настільки ж епічним, як і пісня.

Як ставитеся до конкуренції на відборі? Є учасники, яких підтримуєте?

Цього року всі дуже сильні і для мене честь — поповнювати лави талановитих музикантів. Цікаво, які були б результати, якби в усіх була приблизно однакова фан-база. Я ще не чула пісню, але поки вболіваю за Хайата.

MON FIA Фото: MON FIA

Хто або що надихає на написання текстів і створення музики?

Моє життя і життя інших, завжди обираю теми, які викликають почуття в мене насамперед. Саме тоді я можу повністю зануритися в пісню і написати твір, який буде енергетично заряджений.

Чи є у вас музиканти або артисти, з якими мрієте попрацювати?

Так! Jerry Heil (обожнюю її гармонії в піснях, гру з ритмами і текстом; відчуваю, що ми зможемо бути на одній хвилі (мої улюблені пісні: Козацькому Роду, Три Смуги, Kupala), Monatik (він надихнув мріяти масштабно, його енергія це щось неземне), ONUKA (геній електронного звучання, те, як етніка поєднується із сучасним, — неперевершено) і з деякими закордонними зірками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Трегубова ексклюзивно Фокусу розповіла про домагання в кіно, екстремальні хобі та бойфренда.

Крім цього, Фокус писав, що актор Євген Олійник ексклюзивно Фокусу розповів про участь у "Холостяку" і театральну діяльність під час війни.