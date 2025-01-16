Из Винницы в Берлин: как MON FIA стала одной из главных претенденток на Евровидение-2025

MON FIA — певица, которая получила известность благодаря глубине своих песен. Она поражает слушателей не только голосом, но и талантом писать музыку. В разговоре с Фокусом артистка рассказывает о своей жизни, пути в музыке и участии в Национальном отборе на Евровидение-2025.

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MON FIA (София Семенюк) из Винницы, которая сейчас учится в Берлине, рассказала, как музыка и ее путь к успеху меняются благодаря новым знакомствам и опыту, а также поделилась своими планами на участие в Национальном отборе на Евровидение-2025.

Расскажите немного о себе. Как Вы стали MON FIA и что означает Ваш сценический псевдоним?

Я родилась в Виннице и с самого детства, с пяти лет пела. Свой первый конкурс выиграла в шесть лет. Начала в ансамбле, а в одиннадцать лет поступила в винницкую музыкальную школу, где училась в течение шести лет и за этот период выступила и приняла участие в более чем ста концертах и конкурсах. В четырнадцать лет начала пробовать писать собственные песни. Затем переехала в Киев, чтобы учиться в эстрадно-цирковой академии (выпускниками которой являются Андрей Данилко, Михаил Ясинский, Макс Барских, Наталья Могилевская ... и т.д.). Именно тогда я записала свою первую песню. Моя цель — стать не просто певицей, а профессионалом своего дела, поэтому позже я поступила в берлинский университет (SRH Berlin), также на факультет Popular Music. Там я получила стипендию от Friedrich Naumann Stiftung на обучение, и была единственной украинкой среди 200 студентов по всей Германии, которая получила стипендию. Теперь я пишу песни не только для себя, но и для других исполнителей.

Вы родом из Винницы, но сейчас живете в Берлине. Как переезд повлиял на ваше творчество?

Непосредственно! Ведь песня для Нацотбора-2025 была написана в Берлине. Прошло довольно мало времени (я учусь всего восемь месяцев), но мне нравится то, как много нового я узнаю и я уверена, что это повлияет на мое дальнейшее развитие как артиста.

МОН ФИА Фото: MON FIA

Чем вы увлекаетесь вне музыки? Какие у вас хобби?

Я танцую, также с детства (начиная со спортивно-бальных танцев, заканчивая хип-хопом и джаз-фанком). Завершила обучение в художественной мастерской. Мне очень нравится воплощать идеи в картины, но, к сожалению, сейчас времени на рисование нет совсем, я полностью в музыке. Еще занимаюсь медитациями.

Как бы вы описали свой музыкальный стиль и кого считаете своими главными вдохновителями?

Пока могу описать как альтернативный поп с элементами синематик. Обожаю слушать саундтреки к фильмам и инструментальные произведения. Когда-то я обижалась, когда мне говорили "твоя музыка очень киношная, такую слушать не будут", но теперь я понимаю, что это мой стиль, который прослеживается везде. Вдохновляюсь саундтреками к Arcane и League of Legends, слушаю Raye, Tate McRae, the Weeknd, из наших творцов это "ДахаБраха", ONUKA, Monatik...

Сингл "Земля" стал популярным среди слушателей. Что он означает для вас лично?

Это мой способ выразить свою благодарность защитникам и поддержать всех украинцев. Мы сила и эта песня — напоминание, что мы сможем пройти через любые испытания.

МОН ФИА Фото: MON FIA

Вы создаете песни, которые имеют глубокие эмоции и содержание. Как вообще рождаются ваши композиции?

На самом деле я пишу только о том, что идет изнутри. И я думаю эта искренность чувствуется. Все песни создаются за фортепиано. Диктофон, заметки и бесконечные идеи. Не всегда получается написать что-то достойное по моему мнению и это нормально. Но было и еще будет потрачено много времени на практику и оттачивание этого мастерства.

Вы являетесь одной из участниц Национального отбора на Евровидение-2025. Что побудило вас принять участие в конкурсе?

Я давно хочу представить Украину на главной сцене Евровидения и если я не пройду в этом году, то вернусь в следующем. Вижу в этом свою миссию, поэтому сделаю все, что от меня зависит, чтобы музыка была на самом высоком уровне.

Как вы готовитесь к выступлению? Можете раскрыть некоторые детали о своей песне?

Выступление будет столь же эпичным, как и песня.

Как относитесь к конкуренции на отборе? Есть участники, которых поддерживаете?

В этом году все очень сильные и для меня честь — пополнять ряды талантливых музыкантов. Интересно, какие были бы результаты, если бы у всех была примерно одинаковая фан-база. Я еще не слышала песню, но пока болею за Хайата.

МОН ФИА Фото: MON FIA

Кто или что вдохновляет на написание текстов и создание музыки?

Моя жизнь и жизнь других, всегда выбираю темы, которые вызывают чувства у меня прежде всего. Именно тогда я могу полностью погрузиться в песню и написать произведение, которое будет энергетически заряжено.

Есть ли у вас музыканты или артисты, с которыми мечтаете поработать?

Да! Jerry Heil (обожаю ее гармонии в песнях, игру с ритмами и текстом; чувствую, что мы сможем быть на одной волне (мои любимые песни: Козацькому Роду, Три Смуги, Kupala), Monatik (он вдохновил мечтать масштабно, его энергия это что-то неземное), ONUKA (гений электронного звучания, то, как этника сочетается с современным, — непревзойденно) и с некоторыми зарубежными звездами.

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