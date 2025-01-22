22 січня 2025 року: апостола Тимофія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розповідати свої сни, грати в азартні ігри та лихословити. Сонце світить яскраво опівдні — чекайте на ранню весну.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла і першим єпископом Ефеським, яким став у 30 років. Тимофій намагався зупинити єретиків та їхні обряди, за що ідолопоклонники вбили його камінням в Ефесі під час святкування язичницького свята.

Також 22 січня — День Соборності України.

Що не можна робити 22 січня:

розповідати про сни, які наснилися в ніч на 22 січня;

грати в азартні ігри;

лихословити;

застосовувати фізичну силу до кого-небудь.

Народні прикмети та повір'я:

сильний мороз і спітнілі рами — до потепління;

сонце світить яскраво опівдні — чекайте на ранню весну;

якщо сьогодні хуртовина — такою буде весь тиждень;

снігопад — до гарного врожаю.

День ангела святкують:

Гавриїл, Георгій, Іван, Йосип, Леонтій, Макарій, Микола, Петро, Тимофій і Яків.

А також у цей день:

1918 рік — Українська Центральна рада своїм IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки;

1919 рік — "Акт об'єднання УНР і ЗУНР": урочисте проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину українську державу.

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