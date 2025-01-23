Антоніна Хижняк в чорній шкіряній сукні з'явилася на допрем"єрному показі фільму "Коли ти вийдеш заміж?"

Акторка Антоніна Хижняк вразила стильним і водночас спокусливим образом на допрем’єрному показі української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" у Києві. Зірка обрала чорну шкіряну сукню від українського бренду GEPUR, яка підкреслила її витончений силует, а доповнила образ мінімалістичними аксесуарами та класичними туфельками-човниками.

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У Києві відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", на якому зірки кіно та шоу-бізнесу продемонстрували свої стильні образи. Серед гостей події була й акторка Антоніна Хижняк, яка зачарувала публіку витонченим та водночас спокусливим вбранням.

Для заходу Антоніна обрала чорну шкіряну сукню від українського бренду GEPUR. Модель міді з м'якої та пластичної екошкіри на замшевій підкладці ідеально підкреслила її силует. Сукня на тонких бретелях мала високі розрізи на блискавці та застібалася на приховану блискавку в центральному шві спинки.

Тарас Цимбалюк та Тоня Хижняк Фото: David Neparidze

Свій елегантний лук акторка доповнила чорними туфлями-човниками, що гармонійно поєднувалися зі стилем сукні. Волосся вона залишила розпущеним, обравши легкий вечірній макіяж у природних відтінках. Завершальним штрихом став вишуканий аксесуар — ледь помітна підвіска з перлиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталя Денисенко і Тарас Цимбалюк з'явилися на прем'єрі фільму "Коли ти вийдеш заміж?".

Крім цього, Фокус писав, що стилістка висловилася про сукню Наталки Денисенко на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж?"