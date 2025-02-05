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5 лютого 2025 року: Феодосія Чернігівського — що сьогодні не можна робити

Феодосія Чернігівського 5 лютого 2025 року
Зображення Феодосія Чернігівського

Сьогодні не можна ходити в гості і позичати гроші. Морозна погода цього дня — до теплої і ранньої весни.

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Що сталося 5 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеницьку жіночу обитель, побудував храм Домницького монастиря.

Що не можна робити 5 лютого:

  • займатися важкою фізичною працею
  • переїдати, вживати алкоголь
  • ходити в гості
  • давати і брати гроші в борг

Народні прикмети та повір'я:

  • морозна погода — до теплої та ранньої весни
  • дощ сьогодні — до посушливого літа
  • тепла погода — до закінчення зими

День ангела святкують:

Агафія, Олександра, Антоній, Василиса, Воіф, Євагрій, Елладій, Макарій, Михайло, Полієвкт, Феодосій, Феодулія

Також цього дня:

1928 — вдається штучно синтезувати вітамін D

1938 — у Берліні розпочався перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. 4 збірні визначили чемпіона за два ігрові дні, переможцем стала Німеччина

1952 — у Нью-Йорку встановлено перший світлофор для пішоходів

1953 — прем'єра мультфільму "Пітер Пен"

1979 — В Антарктиді, на березі моря Ведделла, відкрито аргентинську науково-дослідну полярну станцію Бельграно I

1989 — Розпочав мовлення британський 24-годинний новинний телеканал Sky News.

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