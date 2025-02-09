Таємниця, драма і саспенс: топ-6 іспанських психологічних трилерів на Netflix

Іспанські фільми вирізняються не тільки несподіваними поворотами сюжету, а й чудовою грою як головних, так і другорядних акторів.

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Іспанія славиться своїми гостросюжетними і дуже популярними серіалами на кшталт "Паперового будинку", "Харлан Кобен. Невинний", "Берлін" та багатьма іншими. Однак не гірше кінематографістам цієї країни вдаються і повнометражні фільми. Особливо вдалі психологічні трилери, що, як правило, вирізняються дуже закрученим сюжетом, чудовою грою головних і другорядних героїв та інтригою до останніх хвилин. Фокус зібрав шість найкращих іспанських психологічних трилерів, які можна подивитися на Netflix. Якщо ви шанувальник цього жанру, рекомендуємо переглянути кожен із них.

"Парамедик"

"Парамедик" — психологічний трилер 2020 року режисера Карлеса Торраса за сценарієм Девіда Десоли та Ектора Ернандеса Вісенса. У центрі сюжету – Анхель Ернандес, безпринципний і егоїстичний лікар швидкої допомоги, який не гребує красти в пацієнтів і продавати цінні речі скупнику краденого. У нього є дівчина Ваннеса, яку він постійно ревнує і катує причіпками. Одного разу, везучи чергового хворого в лікарню, машина швидкої допомоги потрапляє в аварію, й Анхель виявляється прикутим до інвалідного крісла. Він стає параноїком і продовжує ще сильніше мучити свою дівчину. Вона йде від нього, і тоді Ернандес вирішує перетворити її життя на справжнє пекло. Крім того, головний герой збирається помститися усім, кого вважає зрадниками.

У фільмі знялися Маріо Касас, Дебора Франсуа, Селсо Бугалло, Рауль Хіменес та інші.

"Криві лінії Бога"

"Криві лінії Бога" — психологічний трилер 2022 року режисера Оріола Пауло, сценарій до якого написали Оріол Пауло та Гіллем Клуа у співпраці з Ларою Сендім. Це адаптація однойменного роману 1979 року Торкуато Лука де Тена.

Історія переносить глядачів у березень 1979 року. Приватна детектив Еліс Гульд проникає до психіатричної клініки під виглядом пацієнтки, щоб для свого клієнта, доктора Раймундо Гарсіа дель Ольмо, з'ясувати обставини загадкової смерті його сина Даміана, якого утримували в цій установі. У процесі розслідування жінка розуміє, що пацієнти явно щось знають про те, що сталося, а персоналу є що приховувати.

У картині знімалися Барбара Ленні, Едуард Фернандес, Лорето Маулеон, Хав'єр Бельтран та інші.

Світова прем'єра фільму відбулася на 70-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні 24 вересня 2022 року перед його театральною прем'єрою в Іспанії 6 жовтня 2023 року. Фільм отримав шість номінацій на 37-й премії "Гойя", включно з "Найкращою головною актрисою" (Ленні) і "Адаптованим сценарієм".

"Клітка"

"Клітка" — психологічний трилер із зануренням у глибоку драму з несподіваною розв'язкою іспанського режисера Ігнасіо Татаї. Історія починається з того, що Паула та її чоловік повертаються з вечері, коли раптово знаходять маленьку дівчинку, яка блукає головною дорогою. Через два тижні, побачивши, що ніхто не шукає її, вони вирішують тимчасово дозволити їй залишитися у них вдома. Але це буде не так просто, оскільки дитина одержима фантазією про те, що монстр вийде і покарає її, якщо вона коли-небудь вийде за межі намальованого крейдою квадрата на підлозі. Після того як між ними виник міцний зв'язок, Паула починає пробувати дізнатися загадкове минуле дівчинки на ім'я Клара.

У картині знімалися Карлос Сантос, Ева Льорач, Елой Асорін, Eva Tennear, Олена Анайя, Естер Асебо, Рейчел Ласкар.

"Платформа"

"Платформа" — іспанський науково-фантастичний фільм з елементами жахів і трилера режисера Гальдера Гастелу-Уррутії.

Місце дії картини — багатоповерхова в'язниця з ярусами. На кожному "поверсі" перебувають по двоє "ув'язнених". Через центр вежі проходить прямокутна шахта, якою раз на день спускається платформа з їжею. Їжі, яка спочатку надходить на верхній рівень, могло б вистачити на всіх ув'язнених, проте мешканці нижніх поверхів помирають від голоду, скоюють самогубства або стають канібалами, в той час як ті, хто опинився нагорі, бенкетують, маючи можливість їсти стільки, скільки хочуть.

Горенг прокидається на 48-му рівні й дізнається більше про те, як усе працює, розуміючи, що це справжня боротьба за виживання. Він сповнений рішучості дати відсіч системі у в'язниці, хоча дорогою він ухвалює кілька доволі плачевних рішень. Це не той фільм, який ви хочете дивитися за вечерею, проте він залишить резонуюче повідомлення. Якщо коротко, то ця картина якнайяскравіше показує суспільство і готовність людей допомагати іншим.

У трилері знімалися Іван Массаге, Антонія Сан Хуан, Зоріон Егілеор, Еміліо Буале Кока і Александра Масангкай.

"Тиша білого міста"

"Тиша білого міста" — психологічний детективний трилер Даніеля Кальпарсоро, екранізація роману Єви Гарсіа Саєнс де Уртурі "Вбивства близнюків: Мовчання Білого міста". Події розгортаються 2016 року в місті Віторія-Гастейс, у Країні басків. У склепі Старого собору знайдено оголені тіла 20-річних хлопця і дівчини. Експерт-профайлер Унай Лопес де Айала повинен зловити ритуального вбивцю, який тероризував місто протягом двох десятиліть. Безперервна серія злочинів і ускладнене соціальними мережами поліцейське розслідування зажадають від Унай максимального напруження сил і призведе до протистояння з безжальним убивцею, який виявиться набагато ближчим, ніж він думав.

У трилері знімалися Белен Руеда, Хав'єр Рей, Аура Гаррідо, Маноло Соло, Алекс Брендемюль, Рамон Бареа, Серджо Дорадо, Альєнде Бланко, Рубен Очандіано, Педро Касабланк.

"Окупант"

"Окупант" — ще один захопливий психологічний трилер, який триматиме вас прикутим до екрана годинами. Сценаристами та режисерами фільму стали Девід Пастор і Алекс Пастор. Картина розповідає історію рекламного менеджера Хав'єра Муньоса, який після втрати роботи змушений переїхати в дешевше житло разом із сім'єю. Одержимий бажанням повернути колишнє життя, головний герой починає стежити за новими мешканцями свого колишнього будинку. Незабаром його нав'язливі спостереження переростають у страшну гру, в якій межі моралі стираються. У міру розвитку сюжету на глядача чекають несподівані повороти і похмура напруга, характерна для найкращих робіт у жанрі психологічного трилера.

У фільмі знялися Хав'єр Гутьєррес, Маріо Касас і Бруна Кусі.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися фільм "5 вересня".