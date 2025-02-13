13 лютого 2025 року: Мартініана Кесарійського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки в сім'ї, сваритися й ображатися. Мороз цього дня — до посушливого літа.
Що сталося 13 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Мартініана Кесарійського. Починав він свій шлях до Бога відлюдником у пустелі, де майже весь свій час проводив у щирих молитвах. За це Господь нагородив його даром зцілення. Але одного разу, повернувшись із пустелі, він зіткнувся зі справжнім випробуванням — жіночою красою. Дівчина намагалася спокусити Мартініана і збити його зі шляху істинного. Але монах не піддався спокусі й відкинув дівчину. За це преподобного Мартініана вважають покровителем вірності в родині.
Що не можна робити 13 лютого:
- з'ясовувати стосунки в сім'ї;
- лаятися, ображати один одного;
- ображатися, намагатися образити іншого;
- шити, в'язати, вишивати, прясти.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз сьогодні — до посушливого літа;
- небо затягнуте хмарами — до дощової весни;
- сніг у полях — до теплої весни.
День ангела святкують:
Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гавриїл, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.
Народилися сьогодні:
1904 рік — Данило Скоропадський, український політик;
1948 рік — Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.
А також цього дня:
1777 рік — у Парижі заарештовано й ув'язнено у Венсенському замку маркіза де Сада, якого обвинувачували у викраденні дівчат із метою спокушання, отруєння і содомії;
1895 рік — французькі винахідники брати Люм'єр подали заявку на патент на "апарат, що служить для отримання і розглядання зображень";
1917 рік — Парижі було заарештовано легендарну шпигунку Мата Харі;
1959 рік — у продаж надходять перші ляльки Барбі;
1962 рік — група з чотирьох австрійських альпіністів під керівництвом Генріха Харрера здійснила перше сходження на найвищу точку Океанії Пунчак-Джая;
1981 рік — у "Нью-Йорк Таймс" опублікували найдовше речення (воно складалося з тисячі двохсот вісімдесяти шести слів);
1992 рік — Уганда визнає незалежність України.
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