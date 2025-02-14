14 лютого 2025 року: святого Кирила і День Святого Валентина — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися і лаятися. Сонячна погода цього дня — до теплої весни.
Що сталося 14 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, брата Мефодія. Саме вони склали слов'янську абетку. Це дало змогу перекласти Біблію та інші християнські тексти слов'янською мовою. Їхні праці вважаються важливим кроком у культурному розвитку та поширенні християнства серед слов'ян.
День святого Валентина має своє коріння в римському святі Луперкалія, яке відзначали в середині лютого на честь бога Луперка, покровителя вівчарських стад і родючості. Вважається, що в християнській традиції це свято стало асоціюватися з днем святого Валентина, християнського святого, який жив у III столітті. Існує кілька легенд про святого Валентина. Одна з них пов'язана з тим, що Валентин був священиком, який таємно одружував закоханих, незважаючи на заборону імператора Клавдія II.
У наш час День святого Валентина відзначають у всьому світі як день усіх закоханих.
Що не можна робити 14 лютого:
- лаятися, злословити, бажати зла іншим
- важко працювати
- брати гроші в борг
- стригтися
- лінуватися
Народні прикмети та повір'я:
- сонячна погода — до теплої весни
- морозна погода — до спекотного літа
- сильний вітер — до посушливої осені
День ангела святкують:
Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Филимон
Народилися 14 лютого:
1877 — Едмунд Ландау (пом. 1938), німецький математик, який зробив значний внесок у теорію чисел
А також цього дня:
269 — згідно з легендою, цього дня страчений польовий лікар і священик Валентин за порушення наказу імператора Клавдія про безшлюбність для воїнів. Валентин таємно вінчав охочих за християнським обрядом
842 — день народження французької мови: Людовик II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою
1791 — навколосвітню експедицію французького мореплавця Лаперуза офіційно оголошено зниклою
1849 — у Нью-Йорку Джеймс Нокс Полк став першим чинним президентом США, який був сфотографований
1907 — засновано Львівську галерею мистецтв
1933 — у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу
2003 — у віці 6,5 років померла клонована вівця Доллі
2005 — створено сервіс YouTube
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