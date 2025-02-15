15 лютого 2025 року: апостола Онисима — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не планувати майбутнє — плани можуть не здійснитися. Відлига цього дня — до гарного сінокосу.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує Онисима. Онисим — апостол від сімдесяти, єпископ Візантійський у 54-68 роках. Про нього згадується в Посланні апостола Павла до Филимона, що він був рабом Филимона. Провинившись у чомусь, Онисим утік від свого пана до Риму, але там, як раб-утікач, потрапив до в'язниці. У в'язниці він зустрівся з апостолом Павлом, якого тримали в кайданах, його просвітив він і прийняв хрещення. У в'язниці Онисим "як син служив" апостолу. Павло відіслав Онисима до його пана і, оскільки той також був християнином, вмовляв Филимона прийняти Онисима не як слугу, а як брата. Апостол Павло клопотав перед Филимоном про прощення Онисима. Отримавши не тільки прощення, а й свободу, Онисим повернувся до Риму до апостола Павла і ревно виконував його доручення.
Що не можна робити 15 лютого:
- злословити, пліткувати;
- планувати майбутнє — плани не здійсняться;
- одружуватися, грати весілля.
Народні прикмети та повір'я:
- відлига — до гарного сінокосу;
- червоний захід сонця — до снігопадів;
- холодна погода — до теплої весни;
- дощ — до посушливого літа.
День ангела святкують:
Олексій, Афанасій, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Онисим, Петро, Софія.
Народилися 15 лютого:
1564 рік — Галілео Галілей, італійський філософ, фізик і астроном.
А також цього дня:
1574 рік — у Львові Іван Федоров видає першу друковану книгу на сучасних українських землях, що має назву "Апостол";
1926 рік — було виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії витратив на неї 11 годин);
1946 рік — офіційно оголошують про створення ENIAC — це був перший електронний комп'ютер у світі;
1969 рік — уперше здійснено штучне запліднення людської яйцеклітини.
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