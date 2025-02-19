19 лютого 2025 року: апостолів Архипа і Филимона та мучениці Апфії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна дивитися на падаючі зірки, вважалося, що цим можна накликати нещастя. Відлига цього дня — до гарного врожаю зернових.

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Що сталося 19 лютого:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70 Архіпа, Филимона і мучениці Апфії. Вони були учнями і сподвижниками апостола Павла.

Також 19 лютого — День Державного Герба України.

Що не можна робити 19 лютого:

починати нові справи;

дивитися на падаючі зірки;

лихословити, голосно розмовляти;

виносити що-небудь із дому;

дивитися в розбите дзеркало.

Народні прикмети та повір'я:

снігові замети цього дня обіцяють пізні трави;

якщо сьогодні зустрінеш у лісі білого зайця, значить сніг неодмінно випаде ще;

відлига — до гарного врожаю зернових.

День ангела святкують:

Апфія, Архіпп, Аскліпіодота, Богдан, Дмитро, Досифей, Євгеній, Ісихій, Конон, Макарій, Максим, Микита, Равула, Тимофій, Федот, Федір, Філіп, Філофей, Філофея.

Народилися 19 лютого:

1960 рік — принц Ендрю, британський принц, герцог Йоркський, віце-адмірал, другий син королеви Єлизавети II.

А також цього дня:

800 рік — консулом Франції стає генерал Наполеон I Бонапарт;

1855 рік — французький математик Левер'є складає першу карту погоди;

1992 рік — тризуб затверджують як малий герб України, це рішення ухвалює Верховна Рада України;

2008 рік — Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій відхід з великої політики через важкий стан здоров'я.

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