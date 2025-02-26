26 лютого 2025 року: Порфирія Газського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки в сім'ї. Якщо цього дня птахи в'ють гнізда на сонячному боці будинку, значить літо буде холодне.
Що сталося 26 лютого:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Порфирія Газського. Понад 20 років він ревно займався порятунком людських душ, прославляв віру в Христа. У народі цей день називали Порфирій Пізній.
Також 26 лютого — День кримського опору російській окупації.
Що не можна робити 26 лютого:
- з'ясовувати стосунки в сім'ї
- вживати м'ясні, молочні продукти, яйця та рибу
- поминати померлих алкоголем
- ображатися, сваритися
- залишати на столі порожні чашки
Народні прикмети та повір'я:
- якщо цього дня птахи в'ють гнізда на сонячному боці будинків і дерев, значить літо буде холодне
- якщо перелітні птахи до цього дня повернулися з теплих країв, значить, бути багатому врожаю хлібів
День ангела святкують:
Анна, Іван, Петро, Порфирій, Севастіан, Сергій
Народилися 26 лютого:
1802 — Віктор Гюго, французький письменник
1806 — Ян Казимир Вільчинський, лікар, колекціонер, видавець "Віленського альбому"
1829 — Лівай Страусс, американський підприємець, творець джинсів
1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Української греко-католицької церкви
1954 — Реджеп Таїп Ердоган, турецький політик і державний діяч, президент Туреччини (з 2014)
А також цього дня:
1815 — засланий на Ельбу Наполеон I Бонапарт утік з острова
1878 — Французький філолог Еміль Літтре вводить термін мікроб — на прохання вченого Шарля-Еммануеля Седійо дати відповідну назву мікроорганізмам.
1878 — У Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком
1919 — у США в штаті Аризона засновано національний парк "Гранд-Каньйон"
1924 — Адольф Гітлер засуджений на п'ять років в'язниці за "Пивний путч"
2004 — Сейм Латвії ухвалив закон про приєднання країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО)
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