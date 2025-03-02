2 березня 2025 року: Феодота Киринейського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще утриматися від нестримних веселощів. Теплий вітер цього дня — до дощового літа.
Що сталося 2 березня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Киринейського. Зазвичай йому моляться за здоров'я близьких.
Що не можна робити 2 березня:
- сваритися, бажати зла людям
- ображати близьких
- веселитися, співати, танцювати
- порушувати піст
Народні прикмети та повір'я:
- мороз — до спекотного літа
- хуртовина — трави будуть погано проростати
- теплий вітер — до дощового літа
- дощ — до посушливого травня
День ангела святкують:
Агафон, Арсеній, Євфалія, Троадій, Феодот
Народилися 2 березня:
1962 — Джон Бон Джові, американський співак, музикант і актор, засновник рок-групи "Bon Jovi".
1968 — Деніел Крейг, англійський актор, виконавець ролі Джеймса Бонда і Мікаеля Блумквіста.
А також цього дня:
1918 — в УНР ухвалили перший закон про громадянство України;
1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків;
1923 — у США вийшов перший номер журналу "Time";
1983 — вийшов перший у світі компакт-диск і CD-програвач;
1993 — засновано Академію медичних наук України;
2022 — лауреати Нобелівської премії в різних галузях підписалися під відкритим листом на підтримку вільної незалежної української держави і народу перед лицем російської агресії.
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