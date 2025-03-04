4 березня 2025 року: Герасима Йорданського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися, ображатися, злословити, заздрити. Тепла і сонячна погода цього дня — до багатого врожаю.
Що сталося 4 березня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського. Усе своє життя він проповідував непохитну віру в Христа, багато молився, часто відмовлявся від їжі та працював. У Йорданській пустелі облаштував монастир, де запровадив чернечий статут. Володів даром передбачення. Всесвітньо відома історія про те, як Герасим приручив дикого лева, вилікувавши звіра від ран.
Що не можна робити 4 березня:
- відмовляти в допомозі
- носити нове взуття
- лаятися, підвищувати голос
- порушувати піст
Народні прикмети та повір'я:
Побачити грака — рік буде щасливим
Тепла і сонячна погода — до багатого врожаю
Пішов дощ — літо буде посушливим
У віконечко постукала пташка — до гарних новин
Домашній улюбленець весь день спить — скоро похолодає
День ангела святкують:
Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків
Народилися 3 березня:
1678 — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент
1870 — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві
1949 — Володимир Івасюк (убитий 1979 року), український поет і композитор, Герой України (2009)
1963 — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica"
А також цього дня:
1789 — Набула чинності Конституція США; у Нью-Йорку розпочав роботу перший конгрес США
1837 — форт Чикаго на березі озера Мічиган отримав статус міста
1848 — запроваджено загальне виборче право для чоловіків у Франції
1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон
1880 — в американській газеті "Нью-Йорк Дейлі Графік" опубліковано першу у світі репродукцію фотографії
1882 — перші британські електричні трамваї запущено в Лейтонстоуні
1918 — Українська Центральна рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства України
1918 — в Атлантичному океані, в районі Бермудського трикутника, зникло військово-морське судно "Циклоп". 306 осіб зникли безвісти
1975 — Чарлі Чапліна висвячено в лицарі
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