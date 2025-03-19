Весняне рівнодення 2025: коли буде і що означає

Весняне рівнодення 2025 року символізує початок нового циклу, коли день і ніч стають рівними, а природа прокидається до життя.

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Весняне рівнодення — це не просто астрономічне явище, а символ оновлення, рівноваги та нових починань. Цього дня світло перемагає темряву, природа пробуджується, а давні традиції нагадують про гармонію з навколишнім світом. Коли настане весняне рівнодення у 2025 році, які прикмети з ним пов'язані і як його зустріти, щоб привернути удачу — Фокус зібрав найголовніше про цей день.

Коли буде весняне рівнодення у 2025 році?

У 2025 році весняне рівнодення настане 20 березня об 11:01 за київським часом. Цей день символізує перехід від зими до весни, коли день і ніч стають практично рівними за тривалістю.

Що таке весняне рівнодення і що воно означає?

Весняне рівнодення — це астрономічне явище, яке відбувається, коли Сонце перетинає небесний екватор і починає свій шлях у північній півкулі. У цей момент вісь Землі не нахилена ні до Сонця, ні від нього, завдяки чому в усіх точках планети (за винятком полюсів) день і ніч тривають приблизно по 12 годин.

Ця подія має глибоке символічне значення в багатьох культурах світу:

Уособлює пробудження природи і початок нового циклу життя.

Вважається точкою балансу між світлом і темрявою, після чого день починає переважати над ніччю.

Асоціюється з очищенням, оновленням і новими починаннями.

Традиції весняного рівнодення

Святкування весняного рівнодення бере початок із давніх часів. Цей день мав особливе значення для багатьох цивілізацій:

У Стародавньому Єгипті весняне рівнодення пов'язували з богом Осірісом, який символізував воскресіння і родючість.

У стародавніх слов'ян цей час відзначався святом Комоєдиці, присвяченим зустрічі весни та вшануванню Ведмедя — духа лісу. Люди пекли млинці, стрибали через багаття і дякували природі.

В Японії рівнодення називають святом Сюнбун-но хі. Це офіційне державне свято, коли заведено відвідувати могили предків і проводити день із сім'єю.

У Персії та в країнах Центральної Азії весняне рівнодення знаменує свято Навруз — Новий рік за сонячним календарем. Люди прибирають дім, вбираються в новий одяг, накривають багатий стіл і вітають одне одного з настанням весни.

У західних культурах Великдень часто відзначають після весняного рівнодення, а саму подію пов'язують із стародавніми культами родючості та богинею Іштар або Остарою.

Прикмети в день весняного рівнодення

У народі існувало безліч прикмет і забобонів, пов'язаних із цим днем. Ось деякі з них:

Ясна і сонячна погода в день рівнодення обіцяє теплу і родючу весну.

Дощ або сніг цього дня віщують пізню весну і холодне літо.

Якщо цього дня посадити насіння або дерева, урожай буде багатим.

Вважається, що будь-які починання, запущені в день рівнодення, принесуть успіх і гармонію.

Цього дня замовляння на здоров'я і благополуччя мають особливу силу, а бажання, загадані на світанку, збуваються швидше.

Вода, набрана в момент рівнодення, вважається цілющою і може використовуватися для очищення будинку і захисту від негативу.

Як провести день весняного рівнодення?

Цей день краще присвятити очищенню, оновленню та гармонії:

Провести генеральне прибирання будинку, позбуваючись непотрібних речей.

Підбити підсумки зими і намітити нові цілі на весняний період.

Провести час на природі, зустрічаючи перше весняне сонце.

Спробувати медитацію або практики балансу, щоб знайти внутрішню гармонію.

Зібрати святкову вечерю з овочами, фруктами, медом і зерновими стравами — символами родючості та відродження життя.

Весняне рівнодення — це не лише астрономічне явище, а й особлива мить у році, коли можна відчути єднання з природою та надихнутися на нові звершення.

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