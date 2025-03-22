22 березня 2025 року: священномученика Василя — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна братися за кілька справ одночасно і прибирати будинок.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті і пережив страшні тортури за те, що звинуватив імператора Юліана у відступництві перед Богом і передбачив йому швидку смерть.

Що не можна робити 22 березня:

витиратися чужим рушником;

братися за кілька справ одночасно;

прибирати й підмітати будинок.

Народні прикмети та повір'я:

у калюжах купаються птахи — до потепління;

ворони начохлюються — чекайте на проливні дощі;

каламутне небо — погода зіпсується;

червоний схід сонця — буде багатий урожай.

Народилися 22 березня:

1842 рік — Микола Лисенко, український композитор

День ангела святкують:

Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Афанасій, Олександр, Кирило

А також цього дня:

1633 — Галілей уклінно відрікається від своїх наукових досліджень на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. Наступного дня папа в порядку помилування замінить Галілею ув'язнення у в'язниці інквізиції на вигнання, і той зможе повернутися на віллу Медічі. Там він повинен буде жити в найсуворішій самоті.

1772 — рабство оголошується в Англії поза законом

1874 — у США вперше у світі проведено гру у великий теніс

1876 — ухвалення конституції Іспанії

1882 — Конгрес США заборонив багатоженство

1888 — присутні в Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили Англійську футбольну лігу

1895 — у Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму. Це був фільм братів Люм'єр "Вихід робітників з фабрики". На білому екрані спеціально запрошені глядачі побачили робітників, які виходили з фабрики братів Люм'єр.

1902 — Британія і Персія укладають договір про з'єднання телеграфною лінією Європи та Індії

1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" уперше у світі публікується кольорова фотографія

1907 — у Лондоні на вулицях з'явилися перші таксі з лічильниками. Власне, тоді й народилася сама назва цього виду міського транспорту за даною лічильникам назвою "таксіметр" (від французького слова "taxe" і грецького "metron", що означають відповідно "плата" і "вимір"). Лічильники, що показували пройдену відстань, позбавили водіїв і пасажирів від суперечок, скільки слід платити за поїздку.

Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.