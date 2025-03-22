22 березня 2025 року: священномученика Василя — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна братися за кілька справ одночасно і прибирати будинок.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті і пережив страшні тортури за те, що звинуватив імператора Юліана у відступництві перед Богом і передбачив йому швидку смерть.
Що не можна робити 22 березня:
- витиратися чужим рушником;
- братися за кілька справ одночасно;
- прибирати й підмітати будинок.
Народні прикмети та повір'я:
- у калюжах купаються птахи — до потепління;
- ворони начохлюються — чекайте на проливні дощі;
- каламутне небо — погода зіпсується;
- червоний схід сонця — буде багатий урожай.
Народилися 22 березня:
1842 рік — Микола Лисенко, український композитор
День ангела святкують:
Леонтій, Микола, Ілля, Валерій, Тарас, Афанасій, Олександр, Кирило
А також цього дня:
1633 — Галілей уклінно відрікається від своїх наукових досліджень на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок. Наступного дня папа в порядку помилування замінить Галілею ув'язнення у в'язниці інквізиції на вигнання, і той зможе повернутися на віллу Медічі. Там він повинен буде жити в найсуворішій самоті.
1772 — рабство оголошується в Англії поза законом
1874 — у США вперше у світі проведено гру у великий теніс
1876 — ухвалення конституції Іспанії
1882 — Конгрес США заборонив багатоженство
1888 — присутні в Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів утворили Англійську футбольну лігу
1895 — у Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму. Це був фільм братів Люм'єр "Вихід робітників з фабрики". На білому екрані спеціально запрошені глядачі побачили робітників, які виходили з фабрики братів Люм'єр.
1902 — Британія і Персія укладають договір про з'єднання телеграфною лінією Європи та Індії
1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" уперше у світі публікується кольорова фотографія
1907 — у Лондоні на вулицях з'явилися перші таксі з лічильниками. Власне, тоді й народилася сама назва цього виду міського транспорту за даною лічильникам назвою "таксіметр" (від французького слова "taxe" і грецького "metron", що означають відповідно "плата" і "вимір"). Лічильники, що показували пройдену відстань, позбавили водіїв і пасажирів від суперечок, скільки слід платити за поїздку.
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.