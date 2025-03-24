24 березня 2025 року: преподобного Захарія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна злитися і лаятися, а також їхати далеко з дому. Тепла погода цього дня — до теплої весни.
Що сталося 24 березня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарія. Про життя Захарії відомо дуже мало. Згідно з антропологічними дослідженнями, помер він у віці 20-25 років, мав невеликий зріст (до 154 сантиметрів), а його мощі зараз спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.
24 березня святкують Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Також 24 березня Міжнародний день боротьби з депресією.
Що не можна робити 24 березня:
- вживати жирну їжу
- відмовляти в допомозі
- лаятися, лихословити
- їхати далеко з дому
Народні прикмети та повір'я:
- вранці роса — до гарного врожаю проса
- снігопад — до гарного врожаю гречки
- тепла погода — до теплої весни
День ангела святкують:
Володимир, Захарія, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків
А також цього дня:
1882 — у Берліні німецький учений Роберт Кох оголосив про відкриття збудника туберкульозу. Через рік він виявив і збудника холери. 1905 року вченому було присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини
1930 — карликова планета Плутон отримує своє нинішнє ім'я
1949 — уперше під час церемонії вручення "Оскарів" найкращим було названо іноземний фільм — англійську екранізацію "Гамлета"
1955 — у США встановлено першу морську нафтову вишку
1972 — на американські кіноекрани вийшов фільм "Хрещений батько"
2003 — зважена далека чорна діра
2020 — Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що літні Олімпійські ігри 2020 перенесено на 2021 рік через пандемію Covid-19
2022 — Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" 4 містам: Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці
Також Фокус публікував церковний календар на березень 2025 року.